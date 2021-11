"Ljudje, uspelo nam je. Amandma je bil sprejet", je sporočil Inštitut 8. marec. Državni zbor RS je sprejel amandma k proračunu, ki ga je vložila poslanska skupina LMŠ skupaj z opozicijo. Amandma, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec, bo tako zagotovil proračunska sredstva za izgradnjo novega vodovoda z virom čiste pitne vode za prebivalce Anhovega. "Ker si vsi zaslužimo zdravo okolje, ki ne ogroža naših življenj," so dodali pri Inštitutu.

To je dokaz o moči, ki jo ima odločna in povezana skupnost, so zapisali pri Inštitutu. "Dokazali smo, da se da. Dokazali smo, da je skupnost močnejša od interesov kapitala. Dokazali smo, da skupaj lahko dosežemo nujno potrebne spremembe. Izgradnja vodovoda je bila v celoti vprašanje politične volje. Dokazali smo, da se na politično voljo da vplivati, še več, da je pritisk nujen."

Amandma uspel: prebivalci Anhovega bodo dobili čisto pitno vodo

V Gibanju za pitno vodo so namreč poslance prosili, naj podprejo dopolnilo, s katerim bi v proračunih za leti 2022 in 2023 zagotovili 1,2 milijona evrov za gradnjo neodvisnega vira pitne vode s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek, ob tem pa so zagnali tudi spletno peticijo. Brez vira pitne vode je namreč še vedno 1100 prebivalcev Anhovega. Amandma je na odboru za finance v soboto padel, danes pa so uradno o njem glasovali poslanci in poslanke in ga po poročanju Inštituta 8. marec tudi sprejeli. Predlog za ureditev novega vira pitne vode za prebivalce Anhovega so pripravili poslanci SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP, podporo pa mu je v razpravi o proračunu izrekla tudi stranka NSi.

Ta bitka je bila za njih težja, kot so sprva pričakovali, toda vztrajali so, ker je pitna in čista voda osnovna človekova pravica, ki mora biti zagotovljena vsem, so sporočili iz Inštituta."Ker si vsi zaslužimo zdravo okolje, ki ne ogroža naših življenj. Ker prebivalci občine Kanala ob Soči že predolgo živijo v negotovosti, ali je njihova voda primerna za kuhanje in umivanje, saj vedo, da za pitje ni. Ker prebivalci Anhovega že predolgo spremljajo, kako njihovi sokrajani zbolevajo in umirajo."