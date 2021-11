Amandma za nov vodni vir v Anhovem ima podporo dela koalicije

Za leto 2022 je tako načrtovano zvišanje odhodkov za nekaj manj kot desetino, na 13,94 milijarde evrov, v proračun pa naj bi se steklo 11,47 milijarde evrov prihodkov oz. sedem odstotkov več.

Opozicija vladi očita neodgovorno trošenje

S tem bo proračunski primanjkljaj znašal 2,47 milijarde evrov oz. 4,6 odstotka BDP. Bojana Muršič (SD) je ob tem opozorila, da bo že letos primanjkljaj s štirimi milijardami evrov bistveno večji kot lani, kar jo ob veliki gospodarski rasti in nizki brezposelnosti preseneča. "Vlada troši neodgovorno in to je zame skregano z zdravo kmečko pametjo," je dejala.

Na primanjkljaj je opozoril tudi Vojko Starovič (SAB). Od 3,5 milijarde evrov primanjkljaja v letu 2020 je bilo le dve milijardi evrov namenjenih za reševanje covidne krize, od štirih milijard evrov v letu 2021 le 2,2 milijarde evrov, od 2,5 milijarde evrov prihodnje leto pa zgolj 640 milijonov evrov, je izračunal. "Pet milijard evrov primanjkljaja gre za reševanje covidnih problemov, pet milijard evrov pa za vaše želje," je triletno proračunsko bilanco povzela Alenka Bratušek (SAB).

Glede primanjkljaja je Šircelj v torek povedal, da bi lahko brez visokega zneska načrtovanih investicij proračun uravnotežili že prihodnje leto, enako je danes na opozorila opozicijskih poslancev o preveliki porabi odgovoril tudi Jožef Horvat (NSi).

"Brez večjih težav lahko naredimo proračun brez primanjkljaja. Preprosto – samo investicije črtamo," je dejal Horvat. A v tem primeru bi morali natančno določiti, katerega vrtca, šole ali doma za starejše ne bomo gradili, je izzval poslance opozicije.

NSi napovedala podporo amandmaju, ki omogoča nov vodni vir za Anhovo

Poslanske skupine, večinoma iz opozicije, so k predlogu sprememb proračuna za leto 2022 vložile 55 dopolnil in Horvat je danes nekaterim napovedal podporo. Med drugim si lahko soglasje obeta predlog poslancev SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP, da se za ureditev novega vira pitne vode za prebivalce Anhovega v prihodnjem letu zagotovi pol milijona evrov. "Mi bomo kar nekaj vaših amandmajev podprli: na infrastrukturnem področju, vodooskrba, šolstvo in tako naprej," je dejal Horvat.