Amazonove delnice so se v letu 2023 podražile za skoraj 65 %!

Brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic" prenesite tukaj.

Cena delnice Amazona se je od začetka letošnjega leta znatno podražila, in sicer za skoraj 65%. Poleg tega je letos velik uspeh požel tudi Amazon Prime Day. Amazon je sicer že osmo leto zapored podrl svoj prodajni rekord in zaslužil 12,7 milijarde dolarjev.

Podjetje je predstavilo tudi svojo platformo za umetno inteligenco. Amazon Bedrock uporabnikom prek spletne storitve Amazon (AWS) omogoča ustvarjanje lastnih Chatbotov podobnih ChatGPT-ju. Ta storitev je pritegnila na tisoče uporabnikov. Na Amazonu pravijo, da ta programska oprema predstavlja neposredno konkurenco podjetjem, kot sta Microsoft in Google.

Amazonu je zaradi izjemno impresivnega finančnega poročila uspelo doseči tržno kapitalizacijo v višini približno 1,7 bilijona dolarjev. Tudi prihodnost podjetja je svetla, saj so napovedi boljše od pričakovanih. Podjetje v naslednjem četrtletju pričakuje prihodke v razponu od 138 milijard do 143 milijard dolarjev, kar je več od ocene Wall Streeta, ki znaša 138,25 milijarde dolarjev. Podjetje je to napoved pripisalo visoki odpornosti potrošnikov in rasti svojih storitev AWS.



Viri: CNN Business, Forbes, Fox Business, Reuters, CNBC

