Ambasade kljub prepovedi obešajo mavrično zastavo v podporo LGBT skupnosti

Številne ameriške ambasade v juniju tradicionalno izobešajo LGBT zastave, a letos je bilo drugače, saj jim je administracija v Washingtonu to prepovedala. Kljub prepovedi so številne ambasade po svetu našle druge načine za izkaz podpore ne samo LGBT skupnosti, ampak tudi drugim manjšinam. Med njimi je tudi ameriška ambasada v Sloveniji.

Pravila obešanja zastav v ameriških ambasadah velevajo, da je treba za obešanje zastave, ki ni državna, prositi dovoljenje State departmenta. Po letih odobritev pa so se v administraciji Donalda Trumpaodločili, da bodo v juniju, mesecu ponosa (Pride Month), vsem ambasadam zavrnili dovoljenje za LGBT zastavo. Sprememba se je zgodila s prihodom evangeličana Mika Pompea, ki je obrnil politiko, ki se je začela izvajati v času mandata Baracka Obame.Ambasade so odločitev spoštovale, a so številni zaposleni po svetu našli drugačne načine, da izkažejo njihovo podporo LGBT skupnosti in tudi drugim manjšinam, saj pravice manjšin smatrajo za eno najvišjih načel demokracije. Tako so ambasade mavrične zastave obešali na fasadah in balkonih, saj se prepoved dotika le obešanja na drogu. V korejskem Seulu so izobesili največjo zastavo, ki je zasedala večino fasade stavbe, a so jo morali po treh tednih zaradi pritiska krščanskih skupin odstraniti, je pisal Seoul Times.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Indiji, v mestu Chennai, so glede obešanja zastave in sporočila o sprejemanju drugačnosti in zaščiti manjšin priredili večji dogodek.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V ambasadah v New Delhiju, Santiagu, na Dunaju in v še številnih drugih ambasadah po svetu so tako ali drugače obeležili Pride month in iskali načine, da bi se izognili omejtivam, ki jih je predpisal Mike Pompeo. Kot je za Washington Post povedal diplomat iz Washingtona, "gre za upor prve kategorije" – ostati želi anonimen, saj bi lahko tako on kot številni drugi diplomati izgubili službo, v kolikor bi podprl te mini upore. Nenavadno je to, da je politika obešanja zastave stara že dobro desetletje in je bila rutinsko odobrena, v kolikor so to ambasade zahtevale. Administracija Baracka Obame je namreč leta 2011 poslala vsem ambasadam sporočilo, s katerim so želeli, da bi vsi zaposleni in ambasade podprli promocijo in podporo pravic LGBT oseb. Kot piše Washington Post, gre za neverjetno odločitev države, ki je še v devetdesetih letih obravnavala LGBT osebe za "varnostno sporne" in so njihovo spolno usmerjenost navajali kot razlog za odpoved.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mike Pompeo po drugi strani trdi, da je poroka možna zgolj med moškim in žensko, in sledi bolj konservativnim pogledom na svet. Tudi Donald Trump je za Fox News rekel, da je zanj poroka med dvema moškima popolnoma normalna in na Twitterju izpostavil, da se v juniju moramo spomniti vseh doprinosov, ki so jih naredili istospolno usmerjeni. Številni opozarjajo, da je prisotnost Pompea in podpredsednika Mikea Pencanegativno vplivala na podoro pravic LGBT oseb s strani administracije. Trump ima danes bolj pomembne bitke, kot je borba za postavitev državne politike glede LGBT skupnosti, zato je najbrž prišlo do tihega upora med diplomati po svetu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ameriška ambasada v Sloveniji obesi mavrično zastavo Tudi ameriška ambasada v Ljubljani je spoštovala odločitev State Departmenta in zastave ni obesila na drogu, je pa lepo vidna s pročelja stavbe.

FOTO: Damjan Žibert

Ko smo jih vprašali, kako bodo obeležili Parado ponosa, so nam sporočili, da "se bodo predstavniki ambasade udeležili Parade ponosa v Ljubljani in da so veseli, da se bodo udeležili prve Parade ponosa v Mariboru." Kot so nam zagotavljali in večkrat poudarjali, je tako za ambasado kot za zaposlene na ambasadi sprejemanje in podpiranje drugačnosti pomembno za vse posameznike. Ameriška amabasada tako tudi s pomočjo nepovratnih sredstev podpira organizacije, ki "promovirajo pravice LGBTI oseb, toleranco, človekove pravice in spoštujejo osnovne svoboščine ljudi".