'Ambiciozna' obrambna resolucija: dva odstotka BDP že do leta 2030

Splošnemu dolgoročnemu programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 se obeta podpora. Programu zaenkrat jasno nasprotujejo le v Levici, kjer pravijo, da bodo državljani prikrajšani za "proračunska sredstva, ki bodo odšla v roke vojaško-industrijskih kompleksov vodilnih članic Nato pakta". Ambiciozen dokument predvideva povečanje obrambnega proračuna na dva odstotka že do leta 2030, hkrati pa predvideva tudi razvoj zmogljivosti, ki niso del sprejetih zavez do Nata.

Člani odbora DZ za obrambo bodo ob 18. uri razpravljali o predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040. Resolucija med drugim predvideva povečan obseg obrambnih izdatkov, ti naj bi najkasneje do leta 2030 dosegli dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), nato pa naj bi jih najmanj na tej ravni ohranjali do leta 2040. Predvideno je, da bo za nabavo sodobne vojaške opreme in oborožitve za SV vsako leto namenjenih vsaj 20 odstotkov skupnih obrambnih izdatkov, ob tem pa se ohranjajo prizadevanja za vlaganja tudi v opremo za dvojno rabo in krepitev zmogljivosti Slovenske vojske, ki so lahko uporabljene tudi v podporo sistemu zaščite in reševanja.

Resolucija v prvem razvojnem obdobju do leta 2030 predvideva preoblikovanje in razvoj strukture SV ter vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Razvijali naj bi tudi nekatere zahtevnejše zmogljivosti, ki niso del sprejetih zavez do zveze Nato. To so med drugim vzpostavitev sistema zračne obrambe srednjega in kratkega dosega, razvoj helikopterskih zmogljivosti s krepitvijo srednjih transportnih helikopterskih zmogljivosti ter dokup in postopno zamenjavo lahkih vojaških helikopterjev.

Vlada tokratni dokument označuje za ambiciozen, saj naj bi dva odstotka za obrambne izdatke dosegli že pet let prej, kot je bilo to predvideno. Resolucijo, ki jo je predlagala prejšnja vlada niso podprli v SD, tokrat pa pravijo, da so z njo zadovoljni. Naklonjeni so tudi v največji opozicijski stranki SDS. NSi nove predloge označuje za smiselne, ima pa nekaj pripomb, predvsem glede nabave osemkolesnikov in pomanjkanja kadra za njihovo upravljanje. "Ali je bolj racionalno kupit 45 osemkolesnikov ali pa 106 osemkolesnikov za katere vemo, da nimamo posadke," je nedavno dejal poslanec Janez Žakelj.

Kolesna oklepna vozila LKOV 4x4, proizvajalca Oshkosh defense iz ZDA, ki jih je SV prevzela v operativno uporabo lani.