Ambrožič: Če se domoljubje kje razvija, se skozi šport

"Šport je več kot samo šport – več kot samo tekmovalni rezultati, več kot ukvarjanje s športom, več kot rekreacija. Morda je problem v tem, da se premalo zavedamo, da je šport izredno pomemben del nacionalne identitete in navdih za ostala področja ter dejavnosti,"je ob dnevu slovenskega športa povedal strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič.Kot je dejal, se morda tega zavedamo, ko dosežemo vidnejši uspeh, potem pa na to hitro pozabimo.

Vrhunski šport je tisti, ki vzbudi vse te emocije in nacionalni ponos, pa tudi samozavest, ki jo lahko prenesemo tudi na druga področja, recimo v znanost, gospodarstvo, kulturo in umetnost, je nadaljeval. "V slovenskem vrhunskem športu se letno, si upam trditi, obrne več kot 100 milijonov evrov, od tega država da okoli 10 milijonov. Ostalo je na plečih gospodarstva, približno 40 milijonov lastnih sredstev, ki jih šport ustvari s prodajo vstopnic ali prodajo/transferji športnikov v tujino, prodajo medijskih pravic … To razmerje absolutno ni zdravo za šport, samo 10-odstotno financiranje iz javnih sredstev je absolutno premajhno,"je opozoril Ambrožič in dodal, da tako ne bomo imeli vrhunskega športa na reprezentančnem nivoju. Kot je dejal, gre pri nas za amaterski, ne profesionalni šport (v smislu vložkov).