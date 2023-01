Ambulanta za neopredeljene tudi v Celju, vključenih bo devet zdravnikov

V celjski regiji je brez izbranega osebnega zdravnika 2945 neopredeljenih oseb. Glede na kadrovske zmožnosti bodo v ZD Celje lahko začeli s peturnim delom od ponedeljka do četrtka (0,5 tima bo opravilo 20 ur od ponedeljka do četrtka). Kot pojasnjujejo, bo ena ura na dan bo namenjena nenaročenim, štiri ure na dan pa naročenim pacientom v ambulanti za neopredeljene. Naročiti se bo možno po telefonu in e-pošti. Ambulanta bo imela določen ordinacijski čas, svojo telefonsko številko in e-naslov. Vse informacije bodo objavljene tudi na spletni strani ZD Celje. V ambulanti bodo dosegljivi v ordinacijskem času, izven ordinacijskega časa pa se bodo pacienti v primeru nujnih stanj obrnili na najbližjo urgentno ambulanto, pojasnjujejo.