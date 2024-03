Ambulanta za voznike s posebnimi potrebami URI Soča bo še naprej delovala omejeno

V bolnišničnih oddelkih tako sprejemajo vse paciente, stare do 18 in starejše od 65 let, pa tudi tiste, ki so neposredno premeščeni iz bolnišnic (ne glede na starost). V ambulantah pregledajo vse naročene paciente, stare do 18 in nad 65 let, opravijo vse triažne preglede, izvedejo posege, pri katerih bi opustitev obravnave lahko privedla do poslabšanja zdravstvenega stanja (na primer zdravljenje spastičnosti). Pregledajo tudi vse, ki so prednostno naročeni na ocenjevalno-triažni postopek v ambulanti za kronično bolečino, so poudarili.

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je že pred časom opozoril, da zaradi zdravniške stavke ambulanta za voznike s posebnimi potrebami URI Soča deluje v omejenem obsegu. Vlada je nato prejšnji četrtek sprejela odlok, s katerim je določila zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke zdravniškega sindikata Fides.

Kot je bilo razumeti ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, bodo po novem morali zdravniki opravljati tudi zdravniške preglede invalidov, ki jih ti potrebujejo za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.