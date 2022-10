Ambulante bodo nagrajene za dodatno delo na primarni ravni

Upravičeni zdravniki bodo prejeli od 200 do 500 evrov dodatka za polni delovni čas. Pri tem mora družinska oz. otroška ambulanta presegati 1895 glavarinskih količnikov, višina dodatka bo odvisna tudi od velikosti ekipe ambulante in koeficienta razvitosti občine. Do dodatka bodo ob izpolnjevanju meril upravičeni tudi ginekologi in zobozdravniki.

Objavljena uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra pa določa natančnejša merila za določitev višine dodatkov ter naslavlja problem zagotavljanja stabilnega delovanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, so poudarili na ministrstvu.

Do tega dodatka bodo ob izpolnjevanju meril upravičeni zdravstveni delavci in zdravniki v ambulantah družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, dispanzerje za ženske in v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, mladino in študente.

Višina dodatka bo med drugim odvisna od obsega ekipe posamezne ambulante in števila preseženih glavarinskih količnikov ter bo znašala največ 2000 evrov bruto na zdravstvenega delavca oz. zdravnika v ambulanti.

Izvajalci bodo morali ves čas ordinacijskega časa zagotavljati telefonsko naročanje

Ob tem so v Uradnem listu objavili tudi dopolnjen pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov. Po novem bodo morali izvajalci na primarni ravni zdravstva telefonsko naročanje zagotavljati ves čas ordinacijskega časa ambulante in ne zgolj v določenih terminih. Izvajalce zdravstvene dejavnosti je ministrstvo z dopisom že pozvalo, naj pravočasno in ustrezno prilagodijo organizacijo dela.

Spomnili so, da je zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema vzpostavil pravno podlago za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, ki vključuje tudi administrativne sodelavce. Slednji lahko skrbijo za naročanje bolnikov ter vodenje čakalnega seznama in naročilne knjige. Sredstva zanje krije proračun, "zdaj pa je na strani izvajalcev, da pravne podlage z ustrezno organizacijo dela udejanjijo v praksi."

Uredbi in pravilnik sta začeli veljati danes.