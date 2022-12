Ambulante za neopredeljene: koliko jih bo, kako bodo delovale?

Dokument določa način in vsebino organiziranja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe v zdravstvenih domovih. Največji obseg programa določene ambulante in število ambulant bo določil minister za zdravje na tri mesece, upoštevajoč podatke ZZZS o številu zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika in standard 1895 glavarinskih količnikov, pojasnjujejo na ministrstvu.

"Predlog pravilnika določa tudi ordinacijski čas tovrstnih ambulant in način naročanja na termin v teh ambulantah, pri čemer je pomembno, da ambulanta zagotovi tudi obravnavo zavarovanih oseb, ki na termin niso naročene. Glede na obseg predvidevamo, da bo organiziranih sedem tovrstnih ambulant, ki bodo organizirane za polni ordinacijski čas, preostale pa za krajšega," dodajajo.

Gre sicer za začasen ukrep, ki bi ga začeli uporabljati 1. januarja 2023. Tako bi povečali dostopnost do zdravstvene oskrbe na primarni ravni za tiste, ki so v danem trenutku brez izbranega osebnega zdravnika.