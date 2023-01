PRENOS V ŽIVO: Ambulanta za neopredeljene od ponedeljka tudi v enoti Moste-Polje

Po Sloveniji je sicer v tem mesecu predvidenih 12 ambulant za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika, ki so oz. bodo pacientom na voljo v Ljubljani, Mariboru, Izoli, Celju, Kočevju, Ribnici, Kopru in Velenju.

ZD Ljubljana Rudnik 1

Lokacija: Rakovniška 4, Ljubljana

Ordinacijski čas:

25.1. od 14. do 18. ure

26.1. od 14. do 18. ure

27.1. od 7. do 11. ure

30.1. od 7. do 11. ure

31.1. od 7. do 11. ure

Naročanje preko telefonske številke 01 4202 432

ZD Ljubljana Rudnik 2

Lokacija: Rakovniška 4, Ljubljana

Ordinacijski čas:

26.1. od 7. do 11. ure

27.1. od 7. do 11. ure

30.1. od 10. do 12. ure

31.1. od 14. do 18. ure

Naročanje prek telefonske številke 01 4202 405

Za splošna vprašanja glede ambulante za neopredeljene lahko pacienti pokličejo vsak delovnik med 11.30 in 13.30 uro na telefonsko številko 041 459 195.

ZD Ljubljana Šiška 1

Lokacija: Derčeva 5, Ljubljana

Ordinacijski čas:

26.1. od 7. do 11. ure

30.1. od 7. do 11. ure

Naročanje preko telefonske številke 01 5815 357

ZD Ljubljana Šiška 2

Lokacija: Derčeva 5, Ljubljana

Ordinacijski čas:

30.1. od 7. do 11. ure

Naročanje preko telefonske številke 01 5815 376

ZD Ljubljana Moste-Polje

Lokacija: Cesta 30. avgusta 2, Ljubljana

Ordinacijski čas:

30.1. od 7. do 11. ure

Naročanje preko telefonske številke 01 5864 902

ZD Maribor

Lokacija: Ulica kneza Koclja 11, Maribor

Ordinacijski čas:

27.1. od 14.30 do 20.30

28.1. od 14.30 do 20.30

28.1. od 7. do 19. ure

30.1. od 15. do 20. ure

31.1. od 7. do 12. ure

Naročanje:

- prek e-naročanja

- prek telefonske številke 02 6201 536

- osebno v ambulanti

ZD Celje

Lokacija: Gregorčičeva ulica 5, Celje

Ordinacijski čas:

26.1. od 7. do 12. ure

30.1. od 7. do 12. ure

31.1. od 15. do 20. ure

Naročanje

- prek telefonske številke 041 480 829

- preko triaže na vhodu v ZD Celje

- prek e-pošte: amb.neopredeljeni@zd-celje.si

ZD Kočevje

Lokacija: Roška cesta 18, Kočevje

Ordinacijski čas:

26.1 od 14.30 do 18.30

28.1. od 8. do 16. ure

30.1. od 8. do 12. ure

2.2. od 14.30 do 18.30

4.2. od 8. do 16. ure

6.2. od 8. do 12. ure

16.2. od 14.30 do 18.30

18.2. od 8. do 16. ure

23.2 od 14.30 do 18.30

27.2. od 8. do 12. ure

Naročanje

- prek telefonske številke 01 893 90 04

- prek e-pošte: ambulanta.neopredeljeni@zdkocevje.si

ZD Ribnica

Lokacija: Majnikova ulica 1, Ribnica

Ordinacijski čas:

26.1. od 15. do 19. ure

30.1. od 9. do 13. ure

31.1. od 8. do 12. ure in od 15. do 19. ure

Naročanje:

- prek telefonske številke 01 837 22 40

- prek e-pošte: ambulanta.neopredeljeni@zdribnica.si

ZD Velenje

Lokacija: Vodnikova 1, Velenje

Ordinacijski čas:

25.1. od 15. do 19. ure

26.1. od 7. do 20. ure

27.1. od 14. do 20. ure

Naročanje:

- prek telefonske številke 03 899 5658

- prek klicnega centra na telefonski številki 03 899 5541

- prek naročanja v spletnih obrazcih na spletni strani ZD Velenje

ZD Izola

Lokacija: Ulica oktobrske revolucije 11, Izola

Ordinacijski čas:

26.1. od 11. do 13. ure

Naročanje

- prek telefonske številke 070 944 544

- prek preko e-pošte: sanzo@zd-izola.si

ZD Koper

Lokacija: Cesta Na Markovec 1, Koper

Ordinacijski čas:

25.1. od 15. do 17. ure

26.1. od 15. do 17. ure

30.1. od 15. do 17. ure

Naročanje:

- prek telefonske številke 05 6647 102

- osebno v ambulanti