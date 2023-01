Ambulante za neopredeljene: v Mariboru se je javilo 48 zdravnikov

Boštjan Hostnik je specialist splošne medicine in že več kot dve desetletji zasebnik s koncesijo, ki se po dolgem času vrača v zdravstveni dom: "Čas bi si lahko vzel enkrat ali dvakrat na mesec, drugače bi bila moja ambulanta zanemarjena. Sem pripravljen pomagati in pričakujem, da se bodo enako odločili tudi moji kolegi." Zdravnik koncesionar se bo torej po največ dvakrat osem ur mesečno posvečal neopredeljenim pacientom v Zdravstvenem domu Moste. Slednje mu bo glede na dogovorjeno neto urno postavko ob koncu meseca prineslo slabih tisoč tristo evrov dodatnega zaslužka.

Na vprašanje, ali je sam zadovoljen s trenutnim položajem, je Hostnik odgovoril: "Sem, ampak bom moral verjetno dobiti dodatno pomoč, saj ljudi ne morem pustiti brez zdravnika. Imam obvezo do ZZZS-ja, kar pa predstavlja organizacijski zalogaj." Med odsotnostjo bo Hostnika nadomeščal že upokojeni zdravnik. Motivacija za dodatno delo pa za zdravnika ni bila visoka urna postavka, saj, kot pravi sam, se je na delo prijavil že prej in to nanj ni vplivalo.

Število zdravnikov, ki naj bi se javilo za pomoč v ambulantah za neopredeljene, ministrstvo za zdravje še ni potrdilo. Medtem je v Zdravstvenem domu Maribor interes za dodatno delo izrazilo vseh 48 družinskih zdravnikov. Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, komentira situacijo: "Delo bo organizirano tako, da bodo zdravniki delali v posebnem prostoru, ki ga bomo namenili le njim. Tam bo prisotna tudi skupina medicinskih sester, saj je treba organizirati kontinuiteto dela ambulante."

V primerjavi z zdravniki, ki bodo za uro dela prejeli osemdeset evrov, bodo medicinske sestre plačane 35 evrov na uro. Oba kadra pa bosta svojo mesečno plačo v povprečju lahko podvojila zgolj s tremi dodatnimi dnevi dela na mesec.