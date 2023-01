Ambulante za neopredeljene naj bi zaživele prihodnji teden

"Telefoni zvonijo v prazno, pacienti obupani, bolni čakajo doma, saj si človek sploh ne zna predstavljati, kako je, če si zares bolan," pove Mojca Mahkota.

Nikjer ni tako hudo kot trenutno v Ljubljani, pravi zastopnica pacientovih pravic, kjer je brez zdravnika zdaj že več kot 15 tisoč ljudi. Po 23 odhodih in upokojitvah zdravnikov v lanskem letu največji zdravstveni dom v državi z januarjem zapuščajo še trije."Ponudba ZD je, da pokličejo, se postavijo v vrsto, povejo za zdravstvene težave. Nato jih pokličejo čez nekaj dni, vmes pa, če ne vedo, kaj bi, se lahko obrnejo na službo nujne medicinske pomoči," razlaga Mahkota.

In prav razbremenitev urgenc in tolažba, da bodo zdaj morda lažje dostopali do zdravnika, je pozitivna plat ambulant za neopredeljene, gotovo pa ni rešitev v skladu z zakonom, ki pravi, da imajo vse zavarovane osebe pravico do osebnega zdravnika, opozarja. "Vprašanje je tudi, kako se bodo izvajale storitve preventivnega zdravstvenega varstva, ki pripadajo vsem pacientom. Bodo te ambulante poskrbele tudi za to? Vsekakor gre za neenakopraven odnos do teh pacientov," dodaja.

V Mariboru, kjer je brez izbranega zdravnika dobrih 6000 ljudi, imajo predvidenih šest ambulant za neopredeljene. Direktor zdravstvenega doma se nam pridruži ravno po sestanku z družinskimi zdravniki. Vseh 48 jih je zainteresiranih za delo v ambulantah za neopredeljene, pravi Jernej Završnik."Verjetno bomo začeli s šesturnim delom. Vedeti namreč moramo, da te ambulante oziroma zdravniki, ki delajo v teh ambulantah, opravljajo svoje redno delo v svojih ambulantah," še doda.

Prav pogoj, da v teh ambulantah delajo zaposleni, ki imajo izpolnjen glavarinski količnik, preprečuje, da bi zdravniki ali medicinske sestre dali odpoved in delali samo v ambulantah za neopredeljene, pojasnjuje Rok Ravnikar. "Ker so osnovne plače v primarnem zdravstvu nizke – če omenim samo, da ima srednja sestra šest evrov neto na uro in zdravnik specialist 14 evrov neto na uro, je zagotovo, da z navadnim siljenjem v nadure ne bi dobili zadostnega kadra."

Se pa z višjo stimulacijo odpre dodatna težava. "Skrbi nas, da bi se potem zdravniki raje odločali za delo v ambulantah za neopredeljene paciente kot pa za delo nadomeščanja," pravijo v Zdravstvenem domu Maribor. "Če oskrbiš paciente v ambulanti čez dan in s tem zmanjšaš pritisk na urgence, si naredil dve dobri stvari naenkrat," pa meni Ravnikar.

Prva ambulanta v Mariboru naj bi zaživela že konec prihodnjega tedna, k sodelovanju bodo povabili tudi vseh 30 koncesionarjev. Na Gorenjskem, kjer je brez izbranega zdravnika 9000 ljudi, je predvidenih pet ambulant za neopredeljene: dve v Kranju, po ena pa v Tržiču, Radovljici in na Jesenicah. "Jutri imamo sestanek. Po mojih informacijah razmišljajo, da bi že januarja vzpostavili ambulante za neopredeljene na Jesenicah, za drugje pa zaenkrat nimam podatka," pove Lidija Pretnar Pristor.

Kakšen je interes zaposlenih za vključevanje v delo teh ambulant, še ne vedo, minister Bešič Loredan, ki naj bi podatke za celotno Slovenijo predstavil v petek, pa pravi, da je odziv zelo zanimiv.