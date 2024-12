Amchamova poslovna liderja 2025 sta Ivo Boscarol in Lenis Vita Godec

Ustanovitelj Pipistrela Ivo Boscarol in direktorica farmacevtskega podjetja Lenis Vita Godec sta postala AmChamova poslovna lider in liderka 2025. Naziv so jima podelili na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice, kjer so sodelujoči izbrali tudi najboljšo poslovno prakso letošnjega leta.