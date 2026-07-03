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Amel, Husein in Suljo bodo poplačani iz Stevanovićevega žepa

Ljubljana, 03. 07. 2026 20.57 pred 14 minutami 2 min branja 24

Avtor:
T.H. STA
Zoran Stevanović sprejel delavce Progrosa

Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je sprejel tri delavce podjetja Progros, ki so ostali brez plač. V objavi na družbenih omrežjih je znova zatrdil, da jim bo manjkajoče prejemke pokril iz lastnih prihrankov. Lastnik in nekdanji direktor podjetja je namreč poslanec Resnice Boris Mijić.

Kot je navedel Stevanović, gre za tri delavce, ki so ostali brez plač v podjetju, ki ga je prevzel poslanec Resnice. "Pogumni fantje, ne krivi ne dolžni," je zapisal.

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Svojo odločitev, da jim manjkajoče prejemke pokrije iz lastnih prihrankov, je označil za humanost. "Ne gre za manipulacijo, gre za poštenost," je poudaril.

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Kot je dodal, so ga v zvezi s tem "pojedli mediji". "Pojedel me je celo lasten PR. Vseeno mi je. Čutim, da je tako prav. In v življenju bom vedno ravnal tako, kot čutim. Tudi na lastno škodo," je sklenil.

Boris Mijić naj bi kot direktor Progrosa delavcem odtegoval plačila, ponarejal pa naj bi tudi njihove podpise pod odpovedmi, s katerimi jih je Progros odjavil iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Dolgoval naj bi tudi Finančni upravi RS (Furs).

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Poslanec je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Stevanović je glede tega v četrtek poudaril, da je pomembno, da pristojni organi preiščejo vse pomembne okoliščine in izdajo pravnomočne odločitve.

"Na podlagi tega se lahko v stranki odločamo, ali lahko Mijić zaseda enega od mandatov Resnice," je dejal. Kot je poudaril, sam zagovarja politično kulturo, kar po njegovem mnenju pomeni, da si zvest svojim načelom. "Ne bomo pa izpustili mandata zaradi pritiskov kogarkoli. Vemo, koliko časa se bodo ti pritiski vršili," je dodal.

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Če Mijić ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti skladno z organi stranke, torej poplačal svojih dolgov do konca leta, in če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe, ne bo več poslanec, je napovedal Stevanović.

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KOMENTARJI24

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fljfo
03. 07. 2026 21.25
Lepo Stavo...Swdaj pa še pozovi Miljića k odstopu....
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+1
1 0
GUNDABAD
03. 07. 2026 21.24
IN te tri pol takoj nazaj od kjer so prišli.
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
03. 07. 2026 21.28
Prisli so posteno delat k nepostenem cloveku ki jih ni placal. Ti bi jih pa nagnal. Kaksen clovek
Odgovori
0 0
Zoky Spooky
03. 07. 2026 21.23
Pohvale za Stevanovića. Manjka nam takih ljudi.
Odgovori
-1
3 4
lusma00
03. 07. 2026 21.27
Zoki prevarantov in lažnivcev je že tako preveč če pa praviš da nam takih ljudi manjka
Odgovori
0 0
optimist11
03. 07. 2026 21.22
JJ ga je postavil za pridobivanje pozornosti. Od zadaj pa v miru z Matozem pripravlja ukrepe, ki ne bodo preveč všečni in dobri za navadne ljudi.
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+1
2 1
gregaana
03. 07. 2026 21.21
A misli da je dobrotnik,ne ni k večjemu podpira nezakonitost,če bi bil človek bi obsojal dejanja ki jih nekdo drug naredil.dela se pa angela ,takih ogoljufanih ljudi v Sloveniji je na tisoče bos poplacal dolg
Odgovori
+2
2 0
devlon
03. 07. 2026 21.21
mijić še vseeno nima vec kaj v politiki iskat.
Odgovori
+3
3 0
devlon
03. 07. 2026 21.21
fino. to
Odgovori
+1
1 0
street45
03. 07. 2026 21.20
Kere bolane finte ma ta Stevo. Misli da je s tem zdej rešu ves problem in se bo lahku hvalu al kaj? Pa seveda se je blo treba slikat. To so trije, kje so ostali delavci? Bo šel v vsako podjetje in plačeval ljudi, ki jim je delodajalec dolžen?
Odgovori
+7
8 1
Racional-ec
03. 07. 2026 21.20
Ka pa kralj kr BHFANATICOS 💪💪
Odgovori
+1
1 0
Joakim
03. 07. 2026 21.15
Od kot njemu denar?
Odgovori
+3
4 1
Rdečimesečnik
03. 07. 2026 21.14
Kako 3 delavce levica laže da jih je nešteto
Odgovori
-3
0 3
Perrun
03. 07. 2026 21.14
Oropaš banko in potem pride in vrneš denar (tvoj prijatelj) iz lastnega žepa, ko te dobijo. To potem ni več zločin??
Odgovori
+5
5 0
Janez Planinc
03. 07. 2026 21.14
ti mater poštenjak
Odgovori
+5
5 0
Luka40
03. 07. 2026 21.13
Naj raje Stevanović pove koliko je z Mijićem zaslužil ne teh delavcih????
Odgovori
+5
5 0
MasteRbee
03. 07. 2026 21.12
Noben od Svobode se ni spomnil, da bi kaj primaknil, ko smo bili oškodovani davkoplačevalci
Odgovori
-7
0 7
Mens sana
03. 07. 2026 21.11
............"In v življenju bom vedno ravnal tako, kot čutim. Tudi na lastno škodo,"...........in glej ga zlomka, njegov čut je tako izostren, da nikoli ne ravna v lastno škodo, četudi mora zato volivcem obrniti hrbet..............
Odgovori
+7
7 0
qwerty99
03. 07. 2026 21.11
Vsi delavci, ki ste kjerkoli in kadarkoli ostali brez plač se oglasite pri Stevanoviču. Bo on vse plačal. Tako zelo pošten je.
Odgovori
+8
9 1
a res1
03. 07. 2026 21.08
Aha, bodo... Svetega nikoli...
Odgovori
+3
5 2
pope p
03. 07. 2026 21.08
baje njim je dal 100 eur bonusa še za propagandno fotko
Odgovori
+6
7 1
Pajo_36
03. 07. 2026 21.07
Dej dej, če mediji ne bi tole dali ven, ne bi dobili nič. Zakonodaja pa to? Nobenih sprememb, samo en šov? Gradbeništvo je ena taka siva ekonomija, da se vam sanja ne. A ga bo dal iz keša od Janše za glasove? Dej Stevo, dobr te poznamo, dej dej.
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+5
6 1
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