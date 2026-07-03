Amel, Husein in Suljo bodo poplačani iz Stevanovićevega žepa

Kot je navedel Stevanović, gre za tri delavce, ki so ostali brez plač v podjetju, ki ga je prevzel poslanec Resnice. "Pogumni fantje, ne krivi ne dolžni," je zapisal.

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Svojo odločitev, da jim manjkajoče prejemke pokrije iz lastnih prihrankov, je označil za humanost. "Ne gre za manipulacijo, gre za poštenost," je poudaril.

Kot je dodal, so ga v zvezi s tem "pojedli mediji". "Pojedel me je celo lasten PR. Vseeno mi je. Čutim, da je tako prav. In v življenju bom vedno ravnal tako, kot čutim. Tudi na lastno škodo," je sklenil. Boris Mijić naj bi kot direktor Progrosa delavcem odtegoval plačila, ponarejal pa naj bi tudi njihove podpise pod odpovedmi, s katerimi jih je Progros odjavil iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Dolgoval naj bi tudi Finančni upravi RS (Furs).

Poslanec je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Stevanović je glede tega v četrtek poudaril, da je pomembno, da pristojni organi preiščejo vse pomembne okoliščine in izdajo pravnomočne odločitve. "Na podlagi tega se lahko v stranki odločamo, ali lahko Mijić zaseda enega od mandatov Resnice," je dejal. Kot je poudaril, sam zagovarja politično kulturo, kar po njegovem mnenju pomeni, da si zvest svojim načelom. "Ne bomo pa izpustili mandata zaradi pritiskov kogarkoli. Vemo, koliko časa se bodo ti pritiski vršili," je dodal.