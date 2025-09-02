Američan, ki pravi, da je Slovenija najboljša država na svetu, izdal Slovenoljuba

Kako bi opisali življenje običajnega človeka v Sloveniji? Marsikdo bi začel s kritikami, toda vsak človek bi se včasih moral pogledati v ogledalo in se odločiti, da si je v resnici všeč. Prav posebno ogledalo Sloveniji postavlja Noah Charney, Američan, ki že dobro desetletje živi v naši državi in je vanjo nesmrtno zaljubljen. Njegova nova knjiga se imenuje Slovenoljub.