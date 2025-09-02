Svetli način
Slovenija

Američan, ki pravi, da je Slovenija najboljša država na svetu, izdal Slovenoljuba

Ljubljana, 02. 09. 2025 20.11 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
19

Kako bi opisali življenje običajnega človeka v Sloveniji? Marsikdo bi začel s kritikami, toda vsak človek bi se včasih moral pogledati v ogledalo in se odločiti, da si je v resnici všeč. Prav posebno ogledalo Sloveniji postavlja Noah Charney, Američan, ki že dobro desetletje živi v naši državi in je vanjo nesmrtno zaljubljen. Njegova nova knjiga se imenuje Slovenoljub.

noah charney slovenoljub knjiga
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
03. 09. 2025 19.08
-1
Zame je najboljsa drzava na svetu Svica. Najlepsa pa Islandija.
ODGOVORI
0 1
ateistek
05. 09. 2025 10.55
+1
Islandija? O ja, sploh jeseni in pozimi :)
ODGOVORI
1 0
Mihael12
03. 09. 2025 08.37
-3
Še en NVO zastonjkar!
ODGOVORI
1 4
Jaz17
03. 09. 2025 08.26
+2
Če odmisliš nesposobno politiko, Furs, sodišča, upravne enote, umirajoče ljudi v čakalnih vrstah v zdravstvenih ustanovah...bo bilo skoraj res, da je SLO najboljša država na svetu...tako pa je samo za nekatere!
ODGOVORI
3 1
zvoneti
03. 09. 2025 08.11
+11
Nebom rekel, da sem videl veliko sveta ( bil sem v Ameriki, precej evropskih državah, Indiji, Tajska, Vietnam, Kambodža...)sem pa ga toliko, da vem kako lepo je v naši domovini in sem hvaležen, da imam ta privilegij, da je to moj dom. Jezi me samo, da so nas politiki razdelili z neumnimi levimi in desnimi poli, na kar smo nasedli. Če bi bili manj čreda ovac in stopili skupaj ter od vseh zahtevali rezultate in da delajo za nas državljane in ne lobije in kapital, bi nam bilo še lepše.
ODGOVORI
11 0
odpisani zasedli vlado
02. 09. 2025 21.42
+2
Zaradi tega kar se sedaj dogaja v ameriki pod predsedstvom tirana ameriškega klovna trumpa je res lahko srečen,da je pravi čas pobegnil v slovenijo.
ODGOVORI
6 4
Delavec_Slo
02. 09. 2025 21.35
-1
Ta pa ni čist diht, edino, kar še imamo je čista voda na pipi!!!!
ODGOVORI
7 8
sektor1
02. 09. 2025 21.31
+5
A je ta "američan" povedal tudi da so pri nas tisti z oceno "dobro" pri njih odličnjaki ? Toliko o kriterijih po svetu !
ODGOVORI
7 2
zurc
02. 09. 2025 21.11
+4
ni zastonj rekel oni politik evropa je vrt vse ostalo džungla ,lahko samo še dodamo ,slovenija je ena najlepših rož evrope.Res ni vse idealno ampak se niamamo kaj veliko za pritoževat
ODGOVORI
5 1
BBcc
02. 09. 2025 21.00
+10
To je nepristransko mnenje. Ta že ve kako in kaj. Je izkusil obljubljeno deželo Ameriko.
ODGOVORI
11 1
ina5785
02. 09. 2025 20.18
+12
Tisti ki NI prestopil meje, samo KRITIZIRA življenje v SLO! treba je malo pogledati druge države, kontinente. . . . . . . potem kritizirati!
ODGOVORI
13 1
Pacient2
02. 09. 2025 20.57
-4
To je res ampak slabšega naroda ni nikjer če mene vprašaš
ODGOVORI
4 8
BBcc
02. 09. 2025 21.01
+3
Točno tako.
ODGOVORI
5 2
zurc
02. 09. 2025 21.12
+7
če si ti slab ,ne moreš trditi da so tudi drugi
ODGOVORI
8 1
Pacient2
02. 09. 2025 21.15
-4
Bil sem marsikje po svetu ampak tok moralno iztirjenga naroda nisem videl nikjer
ODGOVORI
3 7
Pacient2
02. 09. 2025 21.36
+2
Slovenija najmanj zaželjen narod v EU halo??
ODGOVORI
5 3
zurc
02. 09. 2025 21.42
+4
morda ljubljančani pa še tisti ne vsi ,res pa če si glasen k r e ten zelo izstopaš pa se te na daleč vidi
ODGOVORI
4 0
Pacient2
02. 09. 2025 21.43
-2
Kmetavzaraj pa da ne govorimo. Najslabši del slo
ODGOVORI
2 4
