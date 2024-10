AMERIKA ODLOČA: 6. novembra ob 7.30

V studiu bo v živo oddajo vodil Žiga Bonča, Metka Majer bo z gosti komentirala dogajanje, politično ozadje tekme ter globalne posledice odločitve. Rezultate pa bo na grafiki spremljal in interpretiral Jure Tepina. V živo se bo iz New Yorka oglašala ameriška dopisnica Tadeja Lampret.

"Pripravljamo interaktivno oddajo z grafikami, rezultati v živo, analizami. Žiga Bonča in Metka Majer bosta gostila nekdanjega veleposlanika v ZDA Boža Cerarja, analitika in zgodovinarja Luko Lisjaka Gabrijelčiča, obramboslovko Jeleno Juvan ter slovenska profesorja v Ameriki Simona Lična in Urško Velikonja. Poleg tega bomo lahko videli poglobljene prispevke o obeh kandidatih, o odhajajočem predsedniku Bidnu ter pobliže pogledali obe kampanji," pravi urednica oddaje Katja Horvat Plevnik.

Ekipa še dodaja, da so zagrizli tudi v teme, ki vplivajo na globalno delitev moči, aktivna vojna območja pa trgovinsko izmenjavo, Nato, spodletele atentate in morebitno izpodbijanje volitev ter drugi poskus v zgodovini ZDA, da se v Belo hišo vseli prva ženska doslej.

Bodite z nami 6. novembra zjutraj na POP TV.