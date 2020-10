Amerika odloča: Posebna oddaja uredništva 24UR

Posebno oddajo, ki bo na POP TV na sporedu 4. novembra od 7.30 do 9.30, bosta vodila Maja Sodja in Miha Drozg.

Maja Sodja in Miha Drozg ob tem izpostavljata: "Prihajajoče ameriške volitve so nedvomno ene najpomembnejših, najtesnejših in tudi najzanimivejših doslej. Izid ameriških volitev, ki ga bomo letos v posebni oddaji uredništva 24UR spremljali in analizirali 4. novembra med 7.30 in 9.30 zjutraj, je bil pogosto nepričakovan in presenetljiv–spomnimo se zadnjih volitev, na katerih so zmago napovedovali demokratki Hillary Clinton, a je na koncu slavil Donald Trump. Letos bo šlo po napovedih političnih analitikov na tesno kot še nikoli. Poleg vsebinskih razhajanj med aktualnim predsednikom in izzivalcem Bidnom bo pomemben dejavnik tokratnih volitev tudi epidemija novega koronavirusa, ki je samo v ZDA terjala več kot 220 tisoč smrtnih žrtev. Zaradi epidemije bodo mnogi volivci glasovali po pošti, prav to glasovanje pa Trump postavlja pod vprašaj legitimnosti. Kdo bo torej zmagal, kakšna bo ameriška prihodnost in kako jo bomo čutili v Evropi? O vsem tem v posebni oddaji Ameriške volitve 2020."