Ameriška letalonosilka mimo slovenske obale

Kot smo že poročali v preteklih dneh, se po Sredozemlju in v drugih bližnjih vodah zadnje tedne giblje več vojaških ladij. Med njimi je tudi ameriška letalonosilka USS Harry S. Truman, ki se je zdaj zasidrala v bližini Benetk, opazili pa so jo tudi, ko je potovala mimo slovenske obale.

V sredini decembra je v evropske vode na daljšo nalogo prispela posebna bojna skupina, del katere je tudi omenjena letalonosilka. Kot je potrdila ameriška mornarica, so se konec januarja in na začetku februarja pridružili še štirje drugi rušilci - USS The Sullivans, USS Donald Cook, USS Mitscher in USS Gonzalez. Vse so bile vpoklicani iz svojih domačih pristanišč.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sicer letalonosilki Truman še pred vpoklicom ukazal, naj ostane v Sredozemlju. Sprva je bilo namreč načrtovano, da bo odplula na Bližnji vzhod. Kot so pojasnili takrat, so bili dodatni rušilci v evropske vode vpoklicani, "da bi v evropskem prostoru zagotovili dodatno fleksibilnost".