Slovenija

Ameriška služba ICE lani iz ZDA izgnala tri Slovence

Washington / Ljubljana, 26. 01. 2026 20.12 pred 43 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Ti.Š.
ICE v Minneapolisu

Ameriška zvezna služba za priseljevanje in carino (ICE) je lansko leto iz ZDA izgnala tri slovenske državljane, je poročala Televizija Slovenija, ki je ob tem navedla, da je podatek potrdilo zunanje ministrstvo.

Po podatkih televizije je bil vzrok za izgon trojice slovenskih državljanov, ki so se za pomoč obrnili na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, pretečena veljavnost potnih listov in ne v preteklosti storjeno kaznivo dejanje.

O izgonu morebitnih drugih slovenskih državljanov zaradi kaznivih dejanj ali zaradi neveljavnosti dokumentov, slovensko veleposlaništvo v ZDA ni bilo obveščeno, je še poročala Televizija Slovenija

ICE v Minneapolisu
ICE v Minneapolisu
FOTO: AP

Ministrstvo na svoji spletni strani vsem, ki v kratkem nameravajo potovati v ZDA, svetuje, naj se izogibajo območij, kjer potekajo protesti.

Eno takšnih območij, kjer so se razmere v zadnjih dneh dodatno zaostrile, je Minneapolis, kjer so agenti Ice v soboto ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Manj kot tri tedne pred tem pa je agent Ice prav tako v Minneapolisu ubil 37-letno mati treh otrok Renee Good.

Ice izgon ZDA slovenski državljani

Mladoletniki moškega zvabili v past, mučili naj bi ga tudi s paralizatorjem

Novogoriška občina bi ohranila zavod GO2025, ki bi letno stal milijon evrov

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
26. 01. 2026 21.00
ICE SO POLICISTI IN JIH JE PAČ POTREBNO UBOGATI ČE SI PA BREZ PAPIRJEV V DRZAVI JIH JE PAČ POTREBNO IZGNATI DA NE DELAJO ŠKODO NE TAKO KOT PRI NAS DA JIM DAJO PRENIČIŠČE TELEFON HRANO IN DENAR
Odgovori
0 0
boslo
26. 01. 2026 20.52
Di predstavljate agente ICE na Viču?
Odgovori
+0
1 1
Albert Konečnik
26. 01. 2026 20.50
Takšna je pač tako opevana ameriška demokracija. Ko vidiš do zob oborožene pripadnike ICE, ki so se spravili na nekoga s pretečenim potnim listom (pa ta slika sigurno ni od akcije proti našim trem državljanom) ali drugim neurejenim dokumentom, lahko kar pozabimo na človekove pravice, demokracijo,...MOČ IN OROŽJE sta vedno močnejša od vseh drugih puhlic, s katerimi nas hočejo prepričati, v kako urejenem in pravičnem svetu - vsaj na zahodu -živimo.
Odgovori
-3
0 3
Veščec
26. 01. 2026 20.40
majo srečo d jih niso ratatata,pa to
Odgovori
+1
1 0
Justice4all
26. 01. 2026 20.37
Super država tale USA...Potrkajo ,razbijejo vreta,cev na glavo in kasneje zaslišanje...si ali nisi?Če se upreš :bang... Če bi to počeli v Russiji bi bili mediji polni zgražanja in obsojanja Putina...
Odgovori
+0
2 2
Kod.
26. 01. 2026 20.34
S pretečenimi dokumenti so bili ilegalni
Odgovori
+3
3 0
