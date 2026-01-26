Ameriška služba ICE lani iz ZDA izgnala tri Slovence

Po podatkih televizije je bil vzrok za izgon trojice slovenskih državljanov, ki so se za pomoč obrnili na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, pretečena veljavnost potnih listov in ne v preteklosti storjeno kaznivo dejanje.
O izgonu morebitnih drugih slovenskih državljanov zaradi kaznivih dejanj ali zaradi neveljavnosti dokumentov, slovensko veleposlaništvo v ZDA ni bilo obveščeno, je še poročala Televizija Slovenija.
Ministrstvo na svoji spletni strani vsem, ki v kratkem nameravajo potovati v ZDA, svetuje, naj se izogibajo območij, kjer potekajo protesti.
Eno takšnih območij, kjer so se razmere v zadnjih dneh dodatno zaostrile, je Minneapolis, kjer so agenti Ice v soboto ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Manj kot tri tedne pred tem pa je agent Ice prav tako v Minneapolisu ubil 37-letno mati treh otrok Renee Good.
