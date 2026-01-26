Ameriška služba ICE lani iz ZDA izgnala tri Slovence

Po podatkih televizije je bil vzrok za izgon trojice slovenskih državljanov, ki so se za pomoč obrnili na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, pretečena veljavnost potnih listov in ne v preteklosti storjeno kaznivo dejanje.

O izgonu morebitnih drugih slovenskih državljanov zaradi kaznivih dejanj ali zaradi neveljavnosti dokumentov, slovensko veleposlaništvo v ZDA ni bilo obveščeno, je še poročala Televizija Slovenija.