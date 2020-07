Ameriška veleposlanica ob obletnici operacije Kavboj postala botra žrebičke

Botra je svojo varovanko danes prvič srečala na dvorišču hlevov na Borjači. Kobili, mami žrebičke, pa je ob tem pripela rozeto in povedala, da jo navdaja s ponosom, da je postala botra žrebički zaradi poguma vojakov pred 75 leti."Operacija Kavboj je zame dokaz globoke zavezanosti nas, Američanov, kulturni dediščini ne samo doma, ampak tudi po svetu. Kdo bi si mislil, da bom zaradi poguma teh vojakov pred 75 leti danes postala botra tej čudoviti žrebički."

"Obisk veleposlanice in prevzem botrstva pomenita začetek nove zgodbe o sodelovanju, obenem pa tudi simbolično gesto, v znak hvaležnosti in spoštovanja ob 75. obletnici operacije Kavboj,"pa je ob tem dejal direktor Holdinga Kobilarna Lipica Matej Oset.

Operacija je povezana z enim najbolj izjemnih in tveganih poglavij v 440-letni zgodovini Kobilarne Lipica in lipicanca, ki se je začelo jeseni leta 1943, ko so kobilarno zavzele nemške enote. Nemci so 179 lipicancev, ki so jih spremljali uslužbenci kobilarne, z vlakom evakuirali v Hostoun na območju današnje Republike Češke. Tu so zbrali tudi lipicance iz drugih kobilarn in veliko konj drugih pasem iz vse Evrope, so ob tej priložnosti sporočili iz Kobilarne Lipica.

Ob koncu druge svetovne vojne, ko so se Nemci pred Rdečo armado umikali iz vzhodne Evrope, je vojna vihra ogrozila tudi konje, zbrane v Hostounu. Ameriške enote pod vodstvom generala Pattona so – na posredovanje tedanjega vodstva Španske dvorne jahalne šole na Dunaju in ob sodelovanju nemške uprave v Hostounu – v bliskoviti, dramatični nočni akciji zajele konje in lipicance evakuirale na Bavarsko.

Drzno nočno akcijo, imenovano operacija Kavboj, so izvedle 28. aprila 1945. Z njo so lipicance rešile pred negotovo usodo in ohranili tradicijo reje te čudovite pasme konj za prihodnje generacije."Veliko vprašanje je, kaj bi se zgodilo z lipicanci, če jih ameriške enote ne bi rešile. Zato se veleposlanici Združenih držav Amerike zahvaljujemo, da je ob 75. obletnici teh izjemnih dogodkov in 440. obletnici lipiške kobilarne prevzela botrstvo lipicanske žrebičke 909 Slavina XXXV," je dejal Oset.