Ameriška veleposlanica v Sloveniji Trumpu poslala odstopno izjavo

Kot so pojasnili na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji, so ameriški veleposlaniki, ki so politično imenovani, osebni predstavniki predsednika ZDA v državah, kjer služijo, tako da je običajno, da odstopijo ob nastopu nove administracije.

"Veleposlanica Lynda Blanchardje danes uradno predsedniku podala svoj odstop, kot je običajno. Veleposlanica načrtuje, da bo njen odhod sovpadal z inavguracijo prihodnji teden," so pojasnili na oddelku za odnose z javnostmi na ameriškem veleposlaništvu.

Po njenem odhodu bo njena namestnice Susan Falatko prevzela naloge odpravnice poslov na ameriškem veleposlaništvu. Osebje veleposlaništva bo nadaljevalo s prizadevanji za napredek na področju skupnih prioritet in širjenja dvostranskih odnosov pod njenim vodstvom, so dodali.

Kdaj naj bi Slovenija dobila novega veleposlanika ZDA, na veleposlaništvu niso mogli napovedati, saj mora kandidata Bele hiše pred imenovanjem zaslišati pristojni senatni obor in potrditi senat.

Pred odhodom iz Ljubljane je v minulih dneh ameriško veleposlanico Lyndo Blanchard na poslovilnem obisku sprejelo več slovenskih predstavnikov. Zunanji ministerAnže Logar se ji je danes ob poslovilnem obisku zahvalil za osebna prizadevanja pri krepitvi odnosov med državama v zahtevnih časih pandemije covida-19. Izrazila sta "zadovoljstvo nad izjemnim napredkom v odnosih med državama," je na Twitterju sporočilo zunanje ministrstvo. Z njo se je danes na poslovilnem srečanju sestal tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki se ji je zahvalil za sodelovanje in ji zaželel vse dobro v prihodnje.