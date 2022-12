Ameriška vojna mornarica: 'Živjo Koper!'

Križarka z vodenimi raketami razreda Ticonderoga USS Leyte Gulf (CG 55) je na načrtovani obisk pristanišča v Kopru prispela 3. decembra. Da obisk odraža zavezanost ZDA regionalnim partnerjem in zaveznikom in predstavlja dopolnitev vaj, operacij usposabljanja in sodelovanja med zaveznicami Nata, je na svoji spletni strani zapisala ameriška mornarica.