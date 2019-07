Ameriška vojska bo svoje pilote trenirala na Pipistrelovih letalih

Letalo Alpha Trainer je zelo lahko, zgrajeno iz kompozitnih materialov in ima posebej za šolanje prirejeno podvozje. Za večjo varnost ima vgrajeno tudi balistično padalo. Instrumenti v kabini so klasični prikazovalniki, ki so cenejši in bolj primerni za šolanje. Letalo nima vgrajenega steklenega kokpita. Načrtovano je kot poceni šolsko letalo in naj bi zagotavljalo nizke stroške uporabe. Cena za letalo je 75.000 evrov. Poraba goriva je 9,5 litra na uro.