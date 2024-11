Kaj od ameriških volitev pričakujejo slovenski politiki?

Kako bodo po mnenju slovenskih politikov volili Američani in kaj bi lahko rezultat predsedniških volitev v svetovni supersili pomenil za Slovenijo? Ocene slovenskih strankarskih veljakov so v glavnem previdne in zadržane, kar glede na tesno javnomnenjsko razliko med kandidatoma ni presenečenje. Kdo pa si je na odprti sceni vendarle upal napovedati zmagovalca?