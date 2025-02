Ameriški novinarji o menjavi Dončića: Priložnost za Luko, da vidi, kaj počne LeBron

Dončić se mora zdaj vklopiti v novo moštvo. Velika priložnost pa je tudi igranje s 40-letnim LeBronom Jamesom, enim najboljših igralcev v zgodovini NBA. "To je priložnost za Luko, da vidi stvari, ki jih LeBron počne, da ni le izjemen, ampak da je izjemen še 16, 17, 18, 19, 20 let svoje kariere," meni Buha o učinku, ki bi ga lahko imel prvi zvezdnik Lakersov.

"Vse to govorjenje o telesni pripravljenosti, delovnih navadah, se mi zdi povsem nepošteno in pretirano in po mojem mnenju je Dallas zgolj poskušal nekako upravičiti menjavo," ocenjuje Woike.

A ne le to. Navijači Dallasa so jezni tudi zaradi vedenja klubskega vodstva. "Navijači so jezni zaradi vsega, kar je bilo rečenega o Luki, kar je bilo usmerjeno vanj in zaradi vseh teh zgodb o njem, ki prihajajo v javnost in za katere se zdi, da niso poštene," meni Cato.

"Šok je prava beseda. Niti ne navdušenje, najprej je bil šok. Šok, kako je do takšne menjave sploh lahko prišlo," priznava tudi Jovan Buha iz The Athletic.

Niti novinarji, ki so potovali z Lakersi, sprva novice o menjavi niso vzeli resno. "Bili smo osupli, nismo verjeli, tako kot vsi drugi smo mislili, da so Chamsu (novinarju, ki je na X sporočil novico, op.a. ) vdrli v račun," opisuje trenutke, ko je izvedel za menjavo, Dan Woike , športni novinar LA Times.

Nikoli še nisem videl navijačev, ki bi bili tako jezni, zmedeni in razdeljeni, pravi novinar, ki o Mavericksih poroča že 13 let. "Del navijačev sploh noče več podpirati moštva, drugi del navijačev Maverickse še podpira, ampak se počutijo izdane, boli jih to dogajanje in prizadelo jih je. Nekateri navijači pa samo želijo naprej," pojasnjuje Tim Cato iz DLLS sports.

"Tista trojka ni bila lahka za zadeti, to je se je videlo. Vse te emocije, ki jih je Luka imel pred tekmo, da so se prav po tej trojki sprostile, je dal ven iz sebe in potem nadaljeval čisto, z bistro glavo," je po tekmi za 24UR Zvečer povedal oče Luke Saša Dončić .

Med navijači je bila tudi Lukova mama Mirjam, kar je navdušilo tudi oboževalce pri nas, ki so si tekmo ogledali kar sredi noči. Med njimi tudi dolgoletni navijač in poznavalec lige NBA Gregor Sevšek. "Me zelo veseli, da je imel Luka podporo obeh staršev na tekmi. Širni svet je čakal tole srečanje, ne samo Luka, mi smo bili vsi nekoliko nervozni, kar precej, prav čakali smo to tekmo. Sploh si ne predstavljam, kaj se je dogajalo pri Luki," priznava Sevšek.

"Ampak meni je bilo res pomembno, da v tej tekmi Luka ne pregori v preveliki želji, verjamem, da tako kot vsak igralec, ko igraš proti bivšemu klubu, so te emocije močnejše," še dodaja Dončić starejši.

Številni dogodki zunaj parketa pa bodo verjetno še dolgo odmevali. Denimo srečanje med Luko in direktorjem Mavericksov Nicom Harrisonom, za katerega je sicer 25-letni mojster košarke zatrdil, da ga sploh ni opazil v svoji bližini. "Mislim, da smo lahko vsi prepričani, da ga je videl. Ampak Luka je izbral najboljši možni odgovor, na to se ne odziva, edini odziv je bila tekma, zmaga Lakersov in zaenkrat je zmagovalec tukaj znan," je prepričan Sevšek.

Znane pa so tudi podrobnosti pogovora med Lukovim očetom in nekdanjim lastnikom teksaškega kluba Markom Cubanom. "Pogovarjala pa sva se o čisto normalnih stvareh, spraševal je, kako se počutimo v Los Angelesu, da je vesel za Luko, kako se je dobro znašel."

Saša Dončić še pravi: "Bilo je kar nekaj ljudi tudi iz Dallasa in z vsemi osebno sem ostal v dobrih kontaktih, to so dobri ljudje. Naredili niso nič slabega, tudi ta menjava, jaz razumem to, to je posel, to se enostavno tukaj tako dela."

In Luka je magnet, kar dokazujejo tudi trume navijačev, ki so po menjavi dresa odrekli zvestobo Dallasu in se oblekli v zlato-vijolične barve ali pa vsaj ostali pripadni magični številki 77.