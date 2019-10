Ameriški producent Anthony: 'Zgodba izpod Mangarta je našla mene'

Janez Kavar v rdeči bundi in na njegovi levi producent Chris Anthony. Fotografija je posneta februarja lani na Višarjah, ko so snemali dokumentarec o tekmi.

Kavar je nato pred petimi leti stopil v stik z ekstremnim smučarjem Chrisom Anthonyjem . V Bovcu so mu predstavili zgodbo o tekmi, ki je navdušenca nad Julijskimi Alpami tako prevzela, da je začel raziskovati in načrtovati snemanje. "Rekel bi, da me je ta zgodba našla," je odgovoril Chris Anthony, ko smo ga vprašali, zakaj se je pravzaprav odločil, da bo posnel izobraževalni dokumentarni film o skoraj pozabljeni preteklosti.

Ameriška tekma na slovenskem vršacu ga je prevzela in za vrsto let čisto po naključju zaposlila. O njej je uspel izbrskati najmanjše podrobnosti. "Zanimivo, ampak prav vse o mangartski tekmi sem zvedel v Ameriki, iz ameriških virov. Slovenci za tekmo Američanov do nedavnega pravzaprav sploh nismo vedeli. Tudi domačini z Bovškega ne. Doslej mi je uspelo najti le možakarja iz Trbiža, ki so ga kot dečka ameriški vojaki vzeli s sabo na Mangart. Največ podatkov sem dobil v javni knjižnici v Denverju, kjer je shranjen arhiv 10. gorske divizije. Imel sem srečo, da sem se imel možnost pogovarjati z veterani – udeleženci tekme," nam je pojasnil takrat.

Zgodba pa ga ni našla zgolj enkrat. Večkrat se je znašel v situaciji, ko mu je naša markantna gora nehote začela buriti domišljijo. V italijanski kraj Naborjet-Ovčja, ki se nahaja blizu Trbiža, že 20 let hodi smučat in kolesarit. Od tam se vidi Mangart. Zaljubil se je vanj in v tamkajšnjo okolje ter čutil še večje poslanstvo, ko je spoznal Janeza Kavarja, ki ga je seznanil o velikem ameriškem dogodku na Mangartu. "Moral sem najti način, da delim to zgodbo. Poleg tega je 10. gorska divizija trenirala 50 kilometrov od mojega doma v Koloradu. Torej, ugotovil sem, da je zgodba zelo edinstvena, saj smo tako jaz kot 10. gorska divizija našli ta del sveta," nam je že pred tremi meseci pojasnil Anthony. Navdušila ga je tudi misel, da so v zgodovinskem obdobju, ko je bil svet v vojni, ljudje še vedno videli lepoto v okolju in našli način, da počnejo stvari, ki jih imajo radi.

Film so snemali okrog kot tri leta

Največja ovira pri ustvarjanju dokumentarnega filma je bila poustvarjanje tekme, kar so junija lani uspeli izvesti s pomočjo pripadnikov slovenske vojske in domačinov. Velik izziv je je bilo, kako na zanimiv, pa je Anthony pojasnil na današnji novinarski konferenci v Bovcu, na kateri so sodelovali še Janez Kavar, direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Janko Humar, predsednik Združenja vojaških gornikov Slovenije Slavko Delalutin župan Občine Bovec Valter Mlekuž.