Ameriški raketni rušilec USS Porter na obisku v Kopru

USS Porter se je v Kopru zasidral 27. avgusta, in posadka je takoj začela diplomatska opravila, ki jih ladja pri obisku partnerskih pristanišč ima, zdaj pa so ga odprli tudi za javnost. Obisk ameriške veleposlanice Lynde Blanchardin slovenskega strokovnega vrha je danes končal protokolarne dele, posadka pa je že nekaj dni v rotacijah obiskovala slovensko obalo in okolico. Mornarji so nam zatrdili, da je Slovenija vedno prijetna postojanka, saj so prebivalci prijazni, hrana dobra, pa tudi vreme je bilo vedno lepo.

"Posadka je bila pretekle mesece zelo delavna, zato je Koper odlična priložnost za sprostitev in spoznavanje kulture in ljudi v Sloveniji, sploh v poletnem času." Tako je novinarje pozdravil kapitan fregate Craig Trent, ki je poveljnik ladje že nekaj let in je v Kopru že bil.