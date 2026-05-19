Ameriški senat potrdil Asel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji

Od januarja 2021 do januarja 2022 je bila začasna vodja protokola ZDA.

Roberts, ki je na zaslišanju marca napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama, bo lahko sedaj po Trumpovi potrditvi imenovanja odpotovala v Ljubljano.

Roberts je poklicna diplomatka, ki dela v State Departmentu oziroma oddelku za protokol že več kot 20 let. V času prejšnje vlade je bila tudi vršilka dolžnosti šefice ameriškega protokola.

"Če bom potrjena, si bom prizadevala, da bo Slovenija ostala ključni del odvračanja in obrambe evroatlantskega območja. Strateška lega Slovenije na stičišču Srednje Evrope in Zahodnega Balkana ponuja tudi priložnosti za poglobitev čezatlantske trgovine, ki je eden od stebrov svetovnega gospodarstva in ameriške blaginje," je pred potrditvijo dejala Roberts, ki je po rodu iz Kazahstana.

Slovenijo je označila za pomembno zaveznico v Natu, prijateljico in partnerico ZDA ter dejala, da državi delita interese, demokratične vrednote, gospodarske vezi in sodelujeta na področju obrambe.