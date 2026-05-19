Slovenija

Ameriški senat potrdil Asel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji

Washington, 19. 05. 2026 07.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Asel Roberts (desno)

Ameriški senat je v ponedeljek v svežnju 49 kandidatur s 46 glasovi proti 43 med drugimi potrdil Asel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. Predsednik Donald Trump je Roberts na položaj predlagal februarja, zaslišanje v senatnem odboru pa je s pozitivno oceno prestala marca.

Od januarja 2021 do januarja 2022 je bila začasna vodja protokola ZDA.
FOTO: Profimedia

Roberts, ki je na zaslišanju marca napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama, bo lahko sedaj po Trumpovi potrditvi imenovanja odpotovala v Ljubljano.

Roberts je poklicna diplomatka, ki dela v State Departmentu oziroma oddelku za protokol že več kot 20 let. V času prejšnje vlade je bila tudi vršilka dolžnosti šefice ameriškega protokola.

"Če bom potrjena, si bom prizadevala, da bo Slovenija ostala ključni del odvračanja in obrambe evroatlantskega območja. Strateška lega Slovenije na stičišču Srednje Evrope in Zahodnega Balkana ponuja tudi priložnosti za poglobitev čezatlantske trgovine, ki je eden od stebrov svetovnega gospodarstva in ameriške blaginje," je pred potrditvijo dejala Roberts, ki je po rodu iz Kazahstana.

Slovenijo je označila za pomembno zaveznico v Natu, prijateljico in partnerico ZDA ter dejala, da državi delita interese, demokratične vrednote, gospodarske vezi in sodelujeta na področju obrambe.

Navedla je, da je Slovenija že povečala obrambno porabo na dva odstotka BDP, do leta 2030 jo bo na tri odstotke, da sodeluje v misijah zveze Nato na Kosovu in EU v BiH ter sodeluje z ameriškimi vojaki pri urjenju.

Med drugim je pohvalila slovensko gospodarstvo in kvalificirano delovno silo z nekaterimi najboljšimi inženirji na svetu ter izpostavila, da se je majhna država uveljavila kot središče najsodobnejših industrij.

Govori tudi rusko, kazahstansko in japonsko

Roberts se je rodila leta 1976 v Kazahstanu, po razpadu Sovjetske zveze se je preselila v ZDA. Diplomirala je iz mednarodnega prava in mednarodnih organizacij na Edmund Walsh School of Foreign Service Univerze Georgetown.

Govori tudi rusko, kazahstansko in japonsko. Od januarja 2021 do januarja 2022 je bila začasna vodja protokola ZDA, trenutno pa dela v tem uradu, ki je del State Departmenta. Poročena je z akademikom Seanom Robertsom, s katerim imata hčerko Aideen.

Nazadnje je bila od leta 2021 do leta 2024 ameriška veleposlanica v Ljubljani pravnica Jamie Harpootlian, ki jo je imenoval predsednik Joe Biden. Šlo je za politično imenovanje, medtem ko je Roberts poklicna diplomatka.

Imenovanja novih veleposlanikov je do nedavnega blokiral republikanski senator Thom Tillis, dokler vlada ni prenehala s kazenskim postopkom proti zdaj že nekdanjemu predsedniku centralne banke Federal Reserve Jeromu Powllu. Predsednik ZDA mora sicer imenovati okrog 4000 članov svoje vlade, od katerih jih več kot 1200 potrebuje senatno potrditev, med njimi so tudi veleposlaniki.

