Senator prejemal podkupnine: na domu našli zlate palice in kuverte z gotovino

Tožilstvo v 39 strani dolgi obtožnici trdi, da sta Robert Menendez in njegova žena Nadine Menendez sprejemala podkupnino v obliki zlatih palic, večjih količin gotovine v kuvertah in luksuznega avtomobila s strani treh poslovnežev iz New Jerseyja - Waela Hano, Joseja Uribeja in Freda Daibesa.

Menendezova žena si je s Hano, ki je egiptovskega porekla, izmenjala na tisoče sporočil, ki jih je kasneje izbrisala. Hana je zagotovil denar, Menendez pa naj bi v zameno "koristil" egiptovski vladi pri poslih glede prodaje vojaške opreme in financiranjem tuje vojske, poroča BBC.

Menendez naj bi napisal tudi pismo v imenu egiptovske vlade, v katerem je želel ameriške senatorje prepričati, naj sprostijo 300 milijonov dolarjev (281 milijonov evrov) zadržanih sredstev za Egipt. Menendez je prav tako prejel luksuzno vozilo znamke Mercedes-Benz v zameno za oviranje kazenskega postopka proti enemu od sodelavcev Uribeja v New Jerseyju.

Tožilstvo je obtožnico vložilo po dolgoletni preiskavi ministrstva za pravosodje. Lani poleti so zvezni agenti opravili hišno preiskavo na domu Menendeza in našli številne dokaze o podkupovanju, med drugim več kot 480.000 dolarjev (okoli 450.000 evrov) v gotovini. Denar se je nahajal v kuvertah, ki sta jih Menendezova skrila v oblačilih, omarah in sefu. V garaži so našli tudi luksuzni Mercedes in zlate palice v vrednosti 100.000 dolarjev (okoli 93.000 evrov).