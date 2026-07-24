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Slovenija

Ameriški turisti obožujejo Ljubljano

Ljubljana, 24. 07. 2026 19.24 pred 16 dnevi 1 min branja 12

Avtor:
Tanja Volmut
Ljubljana

Ne Pariz, Rim ali London. Naše glavno mesto je med Američani vse bolj priljubljeno. V prvi polovici leta so namreč bili v Ljubljani med vsemi turisti prav ameriški gostje prvi po številu nočitev. Ustvarili so približno 105 tisoč nočitev, kar je skoraj petina več kot v enakem obdobju lani. Ljubljano ocenjujejo kot izjemno destinacijo. Kaj pa Američane najbolj prepriča? Kdo so še drugi tuji gostje in kateri pri nas največ zapravijo?

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KOMENTARJI12

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Tami69
26. 07. 2026 17.53
A to vsi štirje tako mislijo?
Odgovori
0 0
Kreden2
25. 07. 2026 16.46
Največja prednost Ljubljane za Američane je, da lahko z avtomobilom v ponedeljek obiščejo Benetke, v torek Dunaj, sredo Salzburg, četrtek Dunaj, petek Dubrovnik, v soboto in nedeljo pa celo Slovenijo.
Odgovori
+0
1 1
Nace Štremljasti
25. 07. 2026 13.09
bolano,verjetno iščejo rojstni kraj avstrijske melanije
Odgovori
+1
1 0
tech
25. 07. 2026 11.54
Kaj so te Američani na kakšnih mamilih? Kaj pa imajo za delat v LJ več kot dva dni, že drugi dan verjetno nimaš kam se dat.
Odgovori
+2
2 0
petb
25. 07. 2026 11.17
Kdo je še te sem klical?
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
25. 07. 2026 09.19
2020-2022 je bila Slovenija zelo obiskana!!!strahota,kaj si je takrat privoščil janša,ko nas he zaprl v kleti ,ukinil zdravstvo ,šolstvo in uničil cel sektor turizem
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-5
0 5
Uporabnik1921539
25. 07. 2026 09.14
ta teden bil v centru lj.Prav slabo sem se pocutil,sami tujci.Popolnoma razumem prebivalce drugih turisticnih mest,da so nervozni
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+2
4 2
geemale
25. 07. 2026 12.34
pa saj v tem je čar.... nobenih 'ej ga, ke uhka parkeram...'
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
25. 07. 2026 09.12
Hvala JANKOVIČ
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.58
Bravo dobri ljudje !
Odgovori
-3
0 3
flojdi
24. 07. 2026 21.07
?zakaj se mi ne da it pogledat a merike
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+2
3 1
periot22
24. 07. 2026 20.24
Mi pa Ameriske ne!
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+2
4 2
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