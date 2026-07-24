Slovenija
Ameriški turisti obožujejo Ljubljano
Ne Pariz, Rim ali London. Naše glavno mesto je med Američani vse bolj priljubljeno. V prvi polovici leta so namreč bili v Ljubljani med vsemi turisti prav ameriški gostje prvi po številu nočitev. Ustvarili so približno 105 tisoč nočitev, kar je skoraj petina več kot v enakem obdobju lani. Ljubljano ocenjujejo kot izjemno destinacijo. Kaj pa Američane najbolj prepriča? Kdo so še drugi tuji gostje in kateri pri nas največ zapravijo?
24ur.com Izdelki 'Melania' odlično v promet, zaradi ameriške prve dame v Sevnici kar 30 odstotkov več turistov
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.