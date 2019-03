Ameriški vojaki obiskali lipicance in barvali lipiške ograje

Prva akcija, ki je povezala lipicance in ameriške vojake, je operacija Kavboj. To so ameriške enote izvedle ob koncu druge svetovne vojne, potem ko je nemška vojska zbrala lipicance iz Lipice in več kot tisoč plemenitih konj iz vse Evrope v češkem mestecu Hostoun.

Ameriški oficirji in nemški vojaki, ki so v Hostounu skrbeli za konje, so se bali prihoda Rdeče armade, zato so ameriški vojaki v tvegani nočni akciji rešili konje in tako ohranili tradicijo reje lipicancev.