Ameriški zunanji minister naslednji teden na obisku v Sloveniji

Mike Pompeo načrtuje obiske držav vzhodne Evrope, ki so pripravljene sprejeti ameriški pogled na varnost 5G in predvsem odstranitev kitajskega podjetja Huawei iz možnih ponudnikov.

Ameriški zunanji minister Mike Pompeobo sredi avgusta obiskal Prago, Dunaj, Ljubljano in Poljsko, je pred kratkim navajal češki portal Lidovky.cz. Kot pa smo uspeli izvedeti iz zanesljivih virov, bo obiskal tudi Slovenijo, in sicer v četrtek, 13. avgusta. Tako ministrstvo za zunanje zadeve kot ameriška ambasada sta sicer glede obiska skrivnostna. Portal Lidovky.cz je sicer navajal, da bo Pompeo na obisku na Češkem 11. in 12. avgusta in da se bo med drugim sestal tudi s češkim premierjem Andrejem Babišem. Med drugim naj bi podpisala skupno deklaracijo o varnosti omrežij 5G, je pisal še STA, kar naj bi se zgodilo tudi v Sloveniji.

Podpis izjave o 5G

Mike Pompeo bo obiskal države vzhodne Evrope, ki so pripravljene sprejeti ameriški pogled na varnost 5G in predvsem podpirajo odstranitev kitajskega podjetja Huawei s seznama možnih ponudnikov. Tako smo že pred časom razkrili pripravo skupne izjave za 5G, ki sta ga pripravljala slovenski MZZ in ameriško zunanje ministrstvo. Ta pisma, izjave, so sicer spisane tako, da opredeljujejo maksimalne varnostne elemente, ki jih države potrebujejo za zavarovanje omrežja, a v praksi pomenijo, da bo država kitajskim podjetjem omejila pristop na tržišča.