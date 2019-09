bHIP, Amway, Herbalife: Obljubljajo izpolnitev sanj, uspeh pa praktično nemogoč

Če ste uporabnik Instagrama ali Facebooka, ste skoraj zagotovo že dobili sporočilo: "Te lahko nekaj vprašam?" Pošiljatelji so običajno nepoznani, a prijazni in prikupni mladi fantje in dekleta, ki ponujajo neverjetno priložnost, ki je "preprosto ne smete zamuditi".

V resnici gre za "priložnost", ki se ji želite izogniti v največjem možnem loku, saj gre za mrežni marketing, ki pa ima več negativnih plati kot pozitivnih. Vseeno sem se na eno takšnih vabil odzval in na primeru podjetja bHip preveril, kako deluje skrivnostni svet mrežnega marketinga, ki obljublja izpolnitev sanj, večinoma pa postreže s slabimi rezultati za posameznika, tako poslovnimi kot socialnimi. Od prodaje posode do novačenja po spletu Mrežni marketing, kot ga poznamo danes, se je razvil že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Številni se boste spomnili prodaje posode Tupperware, različnih sesalnikov, čistil in podobnih izdelkov, ki so se z razcvetom televizije in večjo dostopnostjo oglaševanja premaknili v televizijske oglase in oddaje. Kot kaže, so podjetja, ki so razvijala sisteme mrežnega marketinga, hitro "zavohala" priložnost, v svoje lovke zvabila naivne, zaslužka željne posameznike, na koncu pa so ti sistemi za seboj tudi pri nas pustili – in še vedno puščajo – veliko poslovne in družbene škode posameznikom. Zagon novih razsežnosti pa so te sheme dobile na prelomu stoletja, ko je internet postal del vsakdana. Potencialna tarča teh podjetij smo vsi. Kupce in distributerje svojih izdelkov iščejo na vseh koncih in v vseh družbenih porah Slovenije, od mladih do starih. Da osebno poznate koga, ki ga je prizadelo delovanje teh podjetij, je precej verjetno.

JUTRI: V nadaljevanju zgodbe si boste lahko ogledali posnetke, ki so nastali s prikritimi raziskovalnimi metodami med obiskom srečanj, in izluščili ključne besede in taktike, na katere morate biti zelo pozorni, ko se znajdete v primežu mrežnega marketinga.

Če večina ve, kaj pomeni izraz "ponzijeva shema", in se ji izogiba, ob omembi mrežnega marketinga večini alarmi manj zvonijo. Ustanovitelji Herbalife, bHip, Amway in številni drugi so namreč spoznali, da so bili glavni očitki o ustvarjanju ponzijevih in piramidnih sistemov, da manjka menjava blaga oziroma plačilo storitev. Zato so se pojavili psevdopiramidni sistemi, hibridi, med direktnimi prodajalci, ki delajo za komisijsko plačilo, in piramidami, kjer je možnost bajnega zaslužka odvisna od vašega vložka in trdega dela ljudi pod vami. Večjo kot naredite mrežo, večja je možnost zaslužka. Vse poteka na osebnem nivoju, nivoju marketinških programov, in prodaje dejansko ni, saj marketing izdelkov temelji na osebnem poznanstvu, a ta del, vsaj po mnenju regulatorjev, še ni sporen. Z lažno identiteto v "drugi svet": skrivnostnost, blišč in "power talk" –pranje možganov Njihova skupna značilnost je, da so ta podjetja zelo skrivnostna, njihova podoba in realnost sta dve različni zadevi, zato jih tudi država težko preučuje in vodi evidence. Strežniki so najpogosteje v tujini, papirne sledi so zelo omejene, bHIP recimo ima strežnike registrirane v ZDA. V našem raziskovalnem delu smo opazili, da obstajata tudi dva sistema, ki sta med seboj pravno ločena, a v praksi nista, sam nadzor pa bi bil brez zasega zasebne komunikacije, računalnikov oziroma telefonov zelo težaven, skoraj nemogoč.

Jutri predstavimo zgodbo bHIP v Sloveniji. Prodajne taktike, sporne prakse, ki smo jih preučili s pomočjo številnih dokumentov, ki smo jih pridobili. Tudi zgodbo, ki se skriva za to sliko. FOTO: 24ur.com

Ker se vam resnica razkrije šele, ko v ta svet vstopite osebno, sem za namene priprave prispevka uporabil lažno identiteto, ustvarjeno z namenom, da mi nekaj tednov omogoča dostop v sistem bHIP, ki ga v Sloveniji med drugim gradi podjetje BePro. Znamka bHIP je nastala leta 2007 v ZDA, evropski del nastane leta 2015, in to na Danskem, Slovenska podružnica BePro pa po javno dostopnih podatkih aprila 2019. Zanimivo je, da ko smo za pojasnila glede poslovanja podjetja prosili BePro, smo dobili odgovor danskega odvetnika, ki nas je obvestil, da nadaljnja komunikacija poteka preko podjetja na Danskem. Gre za le enega od pojavov mrežnega marketinga pri nas. Pravzaprav se ljudje niti ne zavedamo, koliko je podjetij, ki imajo za primarni poslovni model mrežni marketing – na stotine. Herbalife, bHIP in Amway so v Sloveniji največji, a se pojavljajo tudi drugi, kot so Natura, Vorwerk, Avon. Če v spletne iskalnike vpišete imena teh podjetij, opazite, da je bilo napisanih že veliko opozoril, da gre za nenavadne prodajne sisteme, v katerih ljudje v resnici težko zaslužijo. Kot na dlani se torej pojavi vprašanje – kako je ob množici opozoril mogoče, da se za vstop v te sheme samo pri nas na leto odloči na stotine ljudi? Ker gre za podjetja, ki imajo enega najbolj izpopolnjenih sistemov za prepričevanje ljudi, ohranjanje njihovega prepričanja in afirmacije do te točke, da nekdo, ki je vložil denar, iz sistema težko izstopi. Če si na tej točki mislite, da vas pa že ne bi prepričali, pomislite še enkrat. V praksi gre namreč na vseh predavanjih in tako imenovanih "power talkih" za nekajurno prepričevanje, da so sanje in kupi denarja samo korak stran od vas, a vas okolica, prijatelji in družina omejujejo. Še več – povedali vam bodo, da tisti, ki vas omejujejo, niso vaši prijatelji, zato morate na njih pozabiti. Psiholog Sandi Kofol pravi,"da obljube o bajnem zaslužku zagotovo sprožijo pozornost sodelujočih. Nekateri na zadevo pogledajo bolj podrobno, racionalno in posledično z razmislekom ocenijo, kolikšna je verjetnost, da bodo dejansko tudi oni obogateli. Drugi ne vklopijo racionalnega dela in zgolj sledijo čustvom in se podajo v zadevo". Gre za psihološko reakcijo, ki je popolnoma človeška in jo je vsak od nas že imel, zato ni nenavadno ali neobičajno, da ljudi prepričajo v izdelavo bogastva, ampak to, da želijo to narediti preko drugih. Na podlagi lastne izkušnje lahko zapišem, da vas bodo zaposleni v teh podjetjih prepričevali na načine, kot vas ni prepričeval še nikoli nihče. Če imate izkušnje z najbolj prekaljenimi prodajalci v Egiptu, Turčiji ali drugih arabskih državah, boste opazili, da so zviti, a učinkoviti prijemi zelo podobni.

Njihova skupna značilnost je, da so ta podjetja zelo skrivnostna, njihova podoba in realnost sta dve različni zadevi, zato jih tudi država težko preučuje in vodi evidence. FOTO: Shutterstock

Stavili bodo na vašo željo po denarju in dobrinah, proti vam izkoriščali vaše sanje, cilje, celo vaše podzavestne želje, manipulirali bodo z vašimi čustvi. Povedali vam bodo, da ste žrtev okolice. Da so starši in okolica namerno omejili in uničili vaše sanje. Da ste pravzaprav ujetnik kalupov, v katere so vas postavili, zdaj pa imate končno možnost in moč, da se osvobodite. Seveda – bHIP je tukaj, da vam pomaga uresničiti sanje. "Kakšne so torej vaše sanje? Nov audi? A samo to? Pa saj vse to se da ..." so bile samo nekatere od izjav, ki sem jih slišal na teh sestankih. Kofol tudi pravi, da je "pristop, ko pripeljejo uspešno osebo, ki zelo plastično in energično pokaže njihovo osebno situacijo prej (ko so bili npr. revni) in sedaj (lahko si privoščijo, kar si večina ljudi v življenju nikoli ne bo mogla) zelo efektiven". Vse skupaj je začinjeno z bliščem, katerega namen je, da vas zaslepi in dokončno prepriča, da je res vse na dosegu vaše roke. Na srečanjih v vseh teh podjetjih vlada ogromno (ustvarjene) pozitivne energije, podoba dogodka je izpiljena do zadnje podrobnosti. Spretni govorniki s poudarki na pravih mestih, dobre grafike, celo najeti avtomobili … vse to vas bo prepričevalo v to, da se vaša prihodnost skriva v predstavljenih izdelkih. V konkretnem primeru so to Indigo, Fusion, Boost in proteinske čokolade. No, če sem niste prišli v upanju, da boste obogateli, ampak na racionalen ogled dogodka, hitro ugotovite, da prav noben predstavljen izdelek ne izstopa posebej od konkurenčnih izdelkov, ki jih ponujajo Herbalife, Amway ali drugi. Tudi kot laiku mi je hitro postalo jasno, da "predavateljica", ki je predstavljala izdelke bHIP in se je predstavila kot "strokovnjakinja", navaja informacije o hujšanju in zdravem načinu življenja, ki so pavšalne, niso podprte z raziskavami, so pa občasno podane na način, ki spominja na sestanek ljubiteljev teorij zarot – niste vi tisti, ki je v zmoti, ampak okolica. Vse skupaj je sistem prefinjenih psiholoških prijemov, ki so jih v desetletjih delovanja teh organizacij tako dobro izpilili, da se jim je resnično težko upreti. Zavedanje, da se spuščate v okolje, ki je naravnano tako, da vas prepriča, da sodelujete v takem podjetju, je še najboljša obramba, če ne želite, da vas ujamejo v svoje lovke.

Možnost, da bi zaslužili tako veliko, da bi živeli na veliki nogi in se pri 35 upokojili, je praktično nemogoče, statistično je večja verjetnost, da boste umrli v prometni nesreči. FOTO: Shutterstock

Kako pravzaprav deluje "(psevdo)piramida"? Če vam bodo na srečanju veliko povedali o vaši "svetli prihodnosti", bodo bolj skrivnostni o samem delovanju sistema, še posebej finančni plati. Mrežni marketing deluje na podlagi vložkov ljudi, ali v obliki glavnice ali "investicije", ki jo nato v določenem številu dni dobijo poplačano z velikimi obrestmi. Obresti dejansko pridejo iz same piramide, saj so denar za vaše obresti vložili tisti, ki so prišli za vami, ta vložek je tudi v obliki komisijske nagrade od prodaje vaših "podrejenih". Zato mora biti "osebnostna vzgoja" novih členov sistema tako učinkovita. "Nova kri" je namreč za tak način poslovanja vitalnega pomena. Zato od vas želijo, da postanete distributer. Za to je potreben lasten vložek, s katerim pravzaprav kupite izdelke, ki naj bi bili vaša zlata jama. Pravzaprav ste vi zlata jama podjetja, saj ste njegov najboljši kupec, kar je tožba proti Herbalife v ZDA tudi potrdila (o tem v nadaljevanju). V praksi hitro ugotovite, da so ti izdelki dragi in jih je tudi zato težko prodati. A zdaj imate doma goro teh izdelkov. Najprej jih začnete prodajati družinskim članom in prijateljem. Ko se temu uprejo, postanete slabe volje, saj vas – v skladu z vašo novo življenjsko filozofijo – ovirajo na poti do uspeha. Številni pridejo tudi do točke, ko pustijo službo, prijatelje in družino. Sandi Kofol je na to tudi opozoril, da gre za "izredno uspešen pristop, ki ga uporabljajo, ko želijo vključiti ljudi, ki so jim najbolj blizu. Svoje bližnje in prijatelje. Je pa ta pristop lahko veliko "minsko polje", saj na podlagi odnosa, ki ga imajo vzpostavljenega z njimi pridobijo njihovo pozornost ali celo motivacijo, do problema pa lahko pride, ko se zaradi tega odnos skrha ali uniči, ko stvari ne gredo tako, kot si ena in druga stran predstavlja ali pa ena stran preveč agresivno pritiska na drugo stran ali celo pričakuje zaradi odnosa, ki ga imata, da bo nekdo postal njihov kupec".

Če v spletne iskalnike vpišete imena teh podjetij, opazite, da je bilo napisanih že veliko opozoril, da gre za nenavadne prodajne sisteme, v katerih ljudje v resnici težko zaslužijo. FOTO: Shutterstock

Največji as v rokavu mrežnih podjetij namreč ostaja v obljubi: "Vaš cilj je pasivni zaslužek, tako vam ne bo treba delati do konca življenja." Torej – cilj ni prodati tisoč čokolad, ampak v sistem povabiti druge ljudi, da postanejo distributerji, odstotek od njihovega zaslužka pa je nato vaš zaslužek. Za ustvarjanje zaslužka boste torej morali ustvariti lasten psevdopiramidni sistem, kjer bodo vložki in delo ljudi pod vami ustvarjali denar za vas. A eno je teorija, drugo praksa. Možnost, da bi zaslužili tako veliko, da bi živeli na veliki nogi in se pri 35 upokojili, je praktično nemogoče, statistično je večja verjetnost, da boste umrli v prometni nesreči. Ko do tega spoznanja pride dovolj členov psevdopiramide in se "dotok novincev" ustavi, se zlomi. Zajetnejši znesek je do te točke zaslužila peščica ljudi, ostali so potegnili kratko – številni so končali v dolgovih, porušila se je njihova socialna mreža (FTC - Herbalife 2013). Življenjska doba podjetja je odvisna od uspešnosti novačenja novincev. Nekatera – kljub opozorilom – delujejo že kar nekaj časa. Regulatorji oglobili Herbalife: 200 milijonov dolarjev visoka poravnava Nekatere države po svetu so spoznale izkoriščevalske metode teh sistemov in jih prepovedale (Kitajska), saj ljudje razen obljube po velikih finančnih donosih niso dobili ničesar ali pa zelo malo, premalo glede na vloženo delo in denar. Ameriška zvezna trgovska (FTC) agencija je z raziskavo ugotovila, da je velika večina ljudi, ki so leta sodelovali v sistemu Herbalife izgubila denar. Leta 2016 je Herbalife s FTC sklenil dogovor, da bo spremenil poslovno prakso, saj so sistemu na prste stopili regulatorji. "Herbalife je v oglasih v angleškem in španskem jeziku svoje poslovne priložnosti predstavljal tako, da bi ljudje lahko zapustili službe in začeli služiti velike denarje,"je FTC očital Herbalifu in mu naložil kazen, ki se je končala z 200-milijonsko poravnavo. "Herbalife bo moral odslej navajati resnične trditve o tem, koliko denarja bodo člani zaslužili, potrošnikom pa bo moral povrniti izgube, ki so jih utrpeli zaradi nepoštenih in varljivih predstavitev ponudbe,"so sklenili. Ta uspeh ameriških regulatorjev je bil prvi, ki je uradno izpostavil nepoštene prakse teh družb. FTC je poudaril, da "ukaz FTC zahteva, da Herbalife opusti svoj sedanji sistem nagrajevanja distributerjev predvsem preko zaposlovanje oseb, ki bodo kupile izdelek na debelo, ne glede na to, ali sploh so kupci, ki resnično želijo njihovo blago. V novi strukturi kompenzacij mora biti uspeh v programu Herbalife trženja odvisen od tega, ali udeleženci prodajajo izdelke, ne pa od tega, ali lahko za nakup izdelkov zaposlijo dodatne distributerje."Na straneh bHIP v Sloveniji teh opozoril nismo našli.

Če imate izkušnje z najbolj prekaljenimi prodajalci v Egiptu, Turčiji ali drugih arabskih državah, boste opazili, da so zviti, a učinkoviti prijemi zelo podobni.

Herbalife je bil prisiljen, da začne odkupovati izdelke, ki jih njihovim distributerjem ni uspelo prodati, prisiljeni so bili sestaviti sistem prihodkov distributerjev tako, da bo 80 odstotkov zneska prihajalo iz dejanske prodaje izdelkov, in ne iz nagrajevanja, ki je pred tem pomenilo veliko večino profitnih marž, predvsem za "top en odstotek" ljudi v podjetju. Bližje kot ste bili točki nič, bolj je namreč vaš pasivni dohodek naraščal, in to eksponento, saj je takšen psevdopiramidni sistem narejen na seštevanju zbranih točk "vaših nižjih v piramidi". Če poznate koga, ki razmišlja o vstopu v tak sistem, in ga tole pisanje ni prepričalo, da se temu izogne, priporočam podrobno branje razlage FTC in njihovega sporočila: "Naš revizor bo gledal. Pa tudi potrošniki bi morali gledati." Danes ima tudi slovenska stran Herbalife naslednje opozorilo: "Ob proučevanju ali primerjavi poslovnih priložnosti, prosimo, upoštevajte, da je nezakonito, da promotor ali sodelujoči v prodajni shemi prepriča kogar koli v plačilo z obljubo o ugodnostih, ko se v shemo pridružijo še drugi. Naj vas ne zavedejo trditve, da se zlahka dosežejo veliki zaslužki." Cel kup spornih praks – naši regulatorji pa nič? Če so regulatorji po svetu že večkrat kaznovali vodilne v teh sistemih, na primeru Herbalife smo videli, da so morali plačati tudi ogromne odškodnine, se v Sloveniji ni zgodilo še nič resnega. V raziskovanju problematike smo spoznali, da praktično ni podatkov ali raziskav o delovanju teh podjetij v Sloveniji, ne Furs ne drugi inšpektorati nam niso podali jasnih odgovorov. Država ne omejuje poslovanja teh podjetij, pa čeprav se, kot lahko vidimo na primeru podjetja bHIP, pod površino skriva marsikaj, kar bi lahko bil sum na kršitev zakonov in prikaz zametkov piramidnega sistema. Distributerji z nacionalnimi podjetji ne sodelujejo pravno – z njimi imajo v veliki večini primerov zgolj pogodbe, ki urejajo plačevanje članarine, najem delovnega mesta in plačilo motivacijskih sestankov. Distributerji kupujejo izdelke preko sistema, ki ga je uredilo podjetje v Sloveniji, in jih nato prodajajo naprej – najverjetneje brez računa. Slovensko podjetje, ki trdi, da s tem nima nič, je vsaj posredno povezano s tem načinom prodaje, se ga zaveda in nepravnost ignorira, še več, večina ima v pogodbah tudi navedeno, da niso odgovorni za pravne in davčne posledice "najemnikov prostorov". Tudi danski odvetnik nam je zatrdil, da za zakonito poslovanje distributerjev niso odgovorni.

Če vam bodo na srečanju veliko povedali o vaši "svetli prihodnosti", bodo bolj skrivnostni o samem delovanju sistema, še posebej finančni plati. FOTO: Shutterstock