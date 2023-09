Neplačane cestnine v Italiji: številni prejeli zahtevek za izterjavo

Kot poudarjajo, se morajo vozniki na uvozu na avtocesto ob morebitni dvignjeni zapornici vseeno ustaviti in klikniti velik rdeč gumb, avtomat pa po nekaj sekundah ponudi listek, ki ga voznik potrebuje na izvozu z avtoceste. Če je zapornica dvignjena tudi na izvozu, se mora voznik kljub temu ustaviti in poravnati cestnino, dodajajo na AMZS.

Voznikom, ki so od NIVI Spa že prejeli zahtevek za plačilo neporavnane cestnine, AMZS svetuje, naj razmislijo oz. preverijo, ali so se v tistem času dejansko nahajali v Italiji oz. uporabljali italijanske avtoceste. Zastaralni rok za izterjavo cestnine v Italiji je 10 let.

Po njihovih informacijah je sicer NIVI Spa pooblaščena pravna oseba za izterjavo cestnin v Italiji.