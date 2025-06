Cestno piratstvo: ob okvari vozila ponudijo pomoč, nato izstavijo visok račun

Tudi do 17-kilometrski zastoji, prometne nesreče, goreče vozilo, hoja po avtocesti in neupoštevanje pravil reševalnega pasu. Vse to smo lahko v četrtek videli na slovenskih avtocestah, kjer so se vozniki že od dopoldneva premikali po polžje. Ne samo zaradi vročine, kri je marsikomu zavrela še zaradi neodgovornih voznikov, ki se kljub sirenam in hupanju niso umaknili gasilskim vozilom. Kdaj naj vozniki torej ustvarijo prometni pas in kdo lahko pokvarjeno vozilo odstrani z voznega ali prehitevalnega pasu? Pazljivost velja tudi takrat, ko se nam na avtocesti pokvari vozilo. Vse več je namreč tako imenovanega cestnega piratstva.