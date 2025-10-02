AMZS odsvetuje nakup dveh nevarnih otroških sedežev

Sedež Chipolino Olympus i-size se lahko uporablja v treh različnih načinih uporabe, in sicer za otroke telesne višine od 40 do 87, od 76 do 105 in od 100 do 150 centimetrov. Med čelnim preskusnim trkom z 11-kilogramsko lutko, ki je bila pripeta v sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, se je školjka sedeža, ki je na osnovo pritrjena s štirimi vijaki, odtrgala od osnove in skupaj s preskusno lutko poletela naprej po avtomobilski kabini, piše na spletni strani AMZS.

Podoben je bil izid preskusa sedeža Reecle 360, ki raste z otrokom in pokriva celotno obdobje, torej od 40 do 150 centimetrov telesne višine otroka. Pri čelnem preskusnem trku s 15-kilogramsko lutko, ki je bila pripeta v sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, se je vrtljiva plošča sedežne osnove ločila od spodnje konstrukcije. Zgornji del sedeža je sicer ostal pritrjen na osnovo z zgornjo povezavo, a je preskusna lutka skupaj s sedežem poletela po kabini avtomobila, so sporočili z AMZS.

"Ob takšnem poteku dogodkov obstaja resno tveganje, da otrok trči v avtomobilski sedež pred njim in se ob tem huje poškoduje," opozarjajo.

Preskusni trk sedeža Reecle 360 so opravili pri vseh treh različnih načinih uporabe. Pri trčenjih, kjer je bil sedež obrnjen v smeri vožnje, je konstrukcija sedeža zdržala obremenitve.

AMZS je izdelovalca obeh sedežev obvestil o rezultatih preizkusov. Po podatkih izdelovalca sedeža Chipolino Olympus i-size je ta že razprodan in v tej različici ni več na voljo v prodaji. Ker pa so pri številnih trgovcih morda še na voljo preostale zaloge tega sedeža, AMZS svetuje previdnost pri nakupu. Od izdelovalca sedeža Reecle odgovora doslej še niso prejeli.