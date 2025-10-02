Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

AMZS odsvetuje nakup dveh nevarnih otroških sedežev

Ljubljana, 02. 10. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
0

Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so med preizkušanjem otroških varnostnih sedežev Chipolino Olympus i-size in Reecle 360 ugotovili resne varnostne pomanjkljivosti, zaradi katerih odsvetujejo njihov nakup. Oba sedeža sta naprodaj v spletnih trgovinah in spadata v skupino sedežev, ki pokrivajo celotno otroško obdobje, so sporočili iz AMZS.

Otrok v otroškem sedežu
Otrok v otroškem sedežu FOTO: Shutterstock

Sedež Chipolino Olympus i-size se lahko uporablja v treh različnih načinih uporabe, in sicer za otroke telesne višine od 40 do 87, od 76 do 105 in od 100 do 150 centimetrov. Med čelnim preskusnim trkom z 11-kilogramsko lutko, ki je bila pripeta v sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, se je školjka sedeža, ki je na osnovo pritrjena s štirimi vijaki, odtrgala od osnove in skupaj s preskusno lutko poletela naprej po avtomobilski kabini, piše na spletni strani AMZS.

Podoben je bil izid preskusa sedeža Reecle 360, ki raste z otrokom in pokriva celotno obdobje, torej od 40 do 150 centimetrov telesne višine otroka. Pri čelnem preskusnem trku s 15-kilogramsko lutko, ki je bila pripeta v sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, se je vrtljiva plošča sedežne osnove ločila od spodnje konstrukcije. Zgornji del sedeža je sicer ostal pritrjen na osnovo z zgornjo povezavo, a je preskusna lutka skupaj s sedežem poletela po kabini avtomobila, so sporočili z AMZS.

"Ob takšnem poteku dogodkov obstaja resno tveganje, da otrok trči v avtomobilski sedež pred njim in se ob tem huje poškoduje," opozarjajo. 

Preskusni trk sedeža Reecle 360 so opravili pri vseh treh različnih načinih uporabe. Pri trčenjih, kjer je bil sedež obrnjen v smeri vožnje, je konstrukcija sedeža zdržala obremenitve.

AMZS je izdelovalca obeh sedežev obvestil o rezultatih preizkusov. Po podatkih izdelovalca sedeža Chipolino Olympus i-size je ta že razprodan in v tej različici ni več na voljo v prodaji. Ker pa so pri številnih trgovcih morda še na voljo preostale zaloge tega sedeža, AMZS svetuje previdnost pri nakupu. Od izdelovalca sedeža Reecle odgovora doslej še niso prejeli.

otroški varnostni sedeži AMZS varnostni testi Chipolino Olympus i-Size Reecle 360
Naslednji članek

V soboto bo zmrzovalo, od torka kaže na višje temperature

Naslednji članek

Umrl je slovenski diplomat Vojko Kuzma

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256