Zaušnica za vinjete, AMZS v boj: pripomogle so k večji varnosti na cesti

Evropski poslanci so poročilo Christine Revault D’Allones Bonnefoy o predlogu sprememb Direktive 1999/62/EC, podprli. V praksi to konkretnejših posledic sicer (še) ne bo imelo, saj je od tukaj do konkretne implementacije spremeb cestninjena še dolga pot.

V osnovi se glasovanje nanaša na cestninjenje tovornih vozil, a predlog sprememb vključuje tudi cestninjenje po prevoženi razdalji za osebne avtomobile in motocikle. "Gre za izjemno pomembno odločitev, ki bo imela dolgoročne posledice za promet, prometno varnost in tudi ekologijo," pravijo na AMZS. Po njihovem bi sprememba trenutne ureditve cestninjenja v Sloveniji poslabšala prometno varnost in imela še druge negativne učinke. Na to sicer opozarjajo že vse od maja 2017, ko je Evropska komisija svoj predlog o načinu cestninjenja v Evropski uniji predstavila javnosti.

AMZS: vinjete so najboljša rešitev

Kot ugotavljajo na AMZS, so se po več različnih načinih cestninjenja, prav vinjete izkazale za najbolj učinkovite. Uvedli smo jih leta 2008 in od takrat so pripomogle povečani uporabi avtocest ter hitrih cest in prekinile prakso izmikanja in obvozov cestninskih postaj, "s tem pa k večji pretočnosti prometa, varovanju okolja in, kar je najpomembnejše, doprinesle k prometni varnosti. Prometni tokovi so se preusmerili na avtoceste kot najbolj varne ceste". Tako AMZS, kjer ugotavljajo, da se je zmanjšalo število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, obenem pa uvedba vinjet ni vplivala na finančno stanje upravljavca avtocest, ki posluje z dobičkom.

"Vrnitev na plačilo cestnine po prevoženi razdalji bi pomenila ponovno selitev prometa z avtocest na glavne in regionalne ceste, z vsemi posledicami za pretočnost prometa, prometno varnost in ekologijo. V Sloveniji je namreč zaradi naravnih danosti in razseljene poseljenosti uporaba osebnih avtomobilov v večini primerov edina možnost primerne mobilnosti, vzpostavitev ustreznega javnega prometa pa zelo omejena. Manjše uporabe avtomobilov torej ne gre pričakovati, bodo pa vozniki, ob povišanju cen uporabe avtocest, iskali cenejše rešitve, četudi so te manj varne," opozarjajo na AMZS.

Menijo tudi, da EU ne bi smela biti pristojna, da odloča o cestninjenju oziroma načinu cestninjenja v posamezni članici EU – tudi v Sloveniji. Ob tem poudarjajo, da je študija mednarodne avtomobilistične zveze FIA ugotovila, da so države članice EU leta 2013 pobrale za 100 milijard evrov več davkov iz naslova avtomobilov, kot je bilo vložka v izgradnjo cestne infrastrukture. V Sloveniji je bil ta razkorak milijardo evrov.

Razprava o vinjetah se sicer vleče že od lani. Potem ko je napovedala ukinitev vinjet in plačevanje cestnine po prevoženih kilometrih, je evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc sprožila plaz kritik. Bomo za avtoceste plačevali kot za telefon? Bodo tisti, ki prevozijo več, dobili ugodnejši paket, ali se bodo regionalne ceste spremenile v makadamske, ker bo avtocesta predrag luksuz?

Razprava bo še dolga

Večina se sicer strinja, da nas o usodi vinjet čaka še dolga razprava, predvsem, ko gre za uporabo za osebna vozila.

Kot piše kurier.at, so na primer sosedje Avstrijci proti ukinitvi. Še posebej po tem, ko so ugotovili, da bi samo za vožnjo na delu obroča okoli Dunaja plačali 11 evrov - na dan.

A če bi se načrti izšli, bi se za tovornjake in avtobuse nov sistem uvedel do leta 2023, vinjete za osebna vozila, kot jih poznamo danes, pa bi se poslovile s koncem leta 2025.

Ob poenotenju sistema, predlagatelji izpostavljajo okoljske koristi takšnega učinka, nov sistem naj bi bil tudi naklonjen okolju prijaznim vozilom. Stroške vožnje bi izračunaval čip v vozilu, cena pa bi se spreminjala tudi glede na to ali gre za cestne poti blizu naselij ali območja rednih zastojev, kar bi lahko dodal upravljavec avtoceste, še piše Kurier.

Avstrijski minister pravi, da se nič takšnega ne bo zgodilo, dokler bo on minister. Bruseljskemu zapovedovanju načina obravnavanja cestnin nasprotujejo tudi v Nemčiji.

Kritiki tudi menijo, da ni naloga Evrope, da poenoti način obračunavanja cestnin, ampak je naloga transportnih podjetih in posameznikov, da preverijo, kakšna pravila veljajo v določeni državi.