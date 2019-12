Ana Kersnik Žvab – Prva Slovenka na naslovnici prestižne jogijske revije

Ana Kersnik Žvab, poznana tudi pod imenom Devayani, ki se je že večkrat dokazala v svetu joge in na področju manekenstva, je ponovno pokazala, kako uspešna je njena pot, saj je kot prva Slovenka pristala na naslovnici najbolj prepoznavne revije na svetu, in sicer na naslovnici Yoga magazine UK in USA. Omenjena revija za jogo je najbolj prepoznavana revija na področju joge in zavzema področje Velike Britanije in Združenih Držav Amerike, prodaja pa se po celotnem svetu.

Prva Slovenka na naslovnici svetovne revije za jogo Yoga Magazine. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

To, da je Ana na naslovnici prestižne in najbolj prepoznane revije na svetu ni naključje, saj je že krasila marsikatero naslovnico in sedaj je to že tretja naslovnica tuje revije. Kot manekenka je pričela kot model za jogo, nato je prešla na področje bourdoirja, nakita in kopalk. Trenutno sodeluje z World top model, Bernie models, Miss Bora Bora, Miss Earth in drugimi večjimi manekenskimi agencijami po svetu.

Ana profesionalno poučuje vadbe že več kot desetletje in s svojimi delavnicami in nastopi na konvencijah po svetu širi znanje in izkušnje, ki jih je pridobila po svetu. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Leta 2018 je mednarodno priznana jogistka osvojila zlato na evropskem prvenstvu in prejela srebro na jogijskih olimpijskih. S svojim delom, poučevanjem vadb je aktivna v Sloveniji in tujini. Njena knjižna dela oz. jogjski priročniki so dostopni že v 4 različnih jezikih in zanje je prejela tudi mednarodne nagrade, naj izpostavimo mednarodno nagrado za najboljšo joga knjigo leta 2017 za knjižne delo Srčna joga. Njeno delo pa dopolnjujejo tudi manekenski dosežki in nagrade, predvsem s področja miss tekmovanj, kjer je prejela različne prestižne nazive tako v Sloveniji, kot v tujini. Poleg tega je aktivna na področju plesa in v vlogi blogerke, kjer je za najboljši joga mami blog, za svoj Yogalishes Mami Blog bila uvrščena med 10 najboljših blogerk na svetu in med 100 najboljših blogerk v kategoriji za joga bloge, kjer je uvrščena skupaj z Rachel Bratchen (Yoga Girl).

Svetovno priznana jogistka in pisateljica odlično usklajuje družinsko življenje in kariero. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Mlada mamica treh otrok je kljub številnim nagradam, priznanjem in dosežkov, predana svoji viziji in odlično združuje kariero in družinsko življenje. Njen moto je biti pristen, biti samosvoj in verjeti v svoj potencial. S tem želi deliti svoje znanje in izkušnje z drugimi ljudmi, da bi jim pomagala izboljšati kvaliteto življenja, saj meni, da si vsak posameznik zasluži najboljše življenje. Kot mlada influeserka s svojimi sledilci deli pozitivno in želi inspirirati vse ljudi, da bi živeli pozitivno, srečno in predvsem zdravo življenje. Ana Kersnik Žvab poudarja: Vsak posameznik si zasluži dostojno življenje. V tem norem ritmu življenja veliko krat pozabimo nase. Vrednost človeka pada, ker smo ujeti v miselnost, ki je bila učinkovita za naše prednike, sedaj pa je čas za spremembe. Obožujem gledati mlade sovrstnike in mlajše, ki sledijo svoji viziji in se zanjo borijo. Rada bi bila tudi njim motivacija. Rada bi bila idol svojim otrokom, da kljub temu, da so v življenju ovire, da jih lahko premagamo in uresničimo svoje sanje. Sanje je potrebno spremeniti v cilje in jih realizirati. Sama želim živeti življenje, ki ima smisel in to je moje vodilo. Sreča, ljubezen in zdravje pa naj bodo popotnica vsem.

Ana Kersnik Žvab FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Mlada mamica poudarja, da je odraščanje pomembno in da se je na nosečnost potrebno dobro pripraviti.

V predprazničnem času pa Ana želi motivirati tudi naše bralce:Vsem bi zaželela prelepe praznike, ki se tako hitro približujejo in da jih preživite z ljudmi, ki jih imate radi. In ne pozabite verjeti vase in slediti svoji viziji. Ana Kersnik Žvab pa je posebej za zimski čas obdarovanja poskrbela za odlično ponudbo, in sicer je za mamice in bodoče mamice pripravila prav posebne pakete, v katerih lahko prejmete vse tri njene knjižne uspešnice za ceno dveh . In sicer paket obsegaknjige Joga za nosečnice, Joga mami in dojenček ter Joga za najmlajše.Vsi priročniki so edinstveni in prvi v Sloveniji in so ustvarjeni prav posebej za mamice in bodoče mamice. Vsa knjižna dela so podprta s strani strokovnjakov alternativne medicine in strokovne medicine. Mlada mamica poudarja, da je odraščanje pomembno in da se je na nosečnost potrebno dobro pripraviti. Za okrevanje po porodu pa svetuje, naj mamice ne prehitevajo in naj se odločijo za varno in učinkovito vadbo, pri kateri lahko vključijo tudi svoje dojenčke in tako vzpostavijo prav poseben stik z njimi. Ker avtorica prisega na varno in učinkovito izvedbo vadbe joge, pred izvedbo priporoča posvet z ginekologom ali osebnim zdravnikom.

