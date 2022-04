Ana Klašnja je videti kot 30-letnica, v resnici pa …

Ste se kdaj spraševali, kako svoj brezhiben videz ohranja vedno dobro razpoložena in urejena balerina Ana Klašnja? Marsikdo ne ve, da bo lepotica letos dopolnila že 42 let.

icon-expand

Kje se torej skriva skrivnost njenega lepotnega rituala, da ima še vedno tako mladosten in svež videz? Ana nam je zaupala, da je odkrila super naravno kozmetiko Lux-Factor , ki poleg tega, da deluje izredno učinkovito, prav tako ni testirana na živalih, kar je zvezdnici še posebej pomembno.

icon-expand

Gubice bodo morale še malo počakati Ana nam je razkrila, da jo je v zadnjem času najbolj navdušila krema proti gubicam Lux-Factor , ki prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh hidrira kožo od znotraj navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice ter kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi: »Moja koža je izredno tanka in suha, zato uporabljam izdelke, ki jo navlažijo in nežno negujejo . Ličila vsakodnevno na moji koži ostanejo več ur, s tem pa mi povzročajo neprijeten občutek zategnjenosti. Iskala sem kremo z lahko teksturo, ki kožo obenem pomirja in nahrani tudi pod težo ličil. Kremo Lux-Factor 4D Hyaluron priporočam vsem, ki iščete kvalitetno kremo , ki se hitro vpija in izredno nahrani kožo.«

icon-expand

Ultra dolge naravne trepalnice Ana pa nam je izdala še eno lepotno skrivnost, in sicer, kako neguje svoje čudovite in ultra dolge trepalnice: "Za televizijske in odrske nastope skoraj vedno uporabljam umetne trepalnice, kar pa mi ob tako pogosti uporabi kar precej poškoduje moje naravne. Za nego trepalnic uporabljam serum Eyelash , ki poskrbi za dolge in privihane trepalnice ter jih ščiti pred vplivi močnih lepil. Serum Eyelash uporabljam tri tedne in počasi opažam, da se mi trepalnice ne lomijo in tudi veliko manj izpadajo ." - Ana Klašnja

icon-expand