Ana Klašnja pred vsemi zažgala vložek: "Ni šlo za šov, šlo je za resnico!

Nova epizoda podkasta Tisti dnevi v mesecu naravnost zažiga – in to dobesedno. Ko štiri ženske – Vesna, Kaja, Lara in balerina solistka Ana Klašnja – v studiu odkrito spregovorijo o vnetjih, hormonih, tamponih in celo spanju brez spodnjic, z njimi pa klepeta še ginekolog dr. Leon Meglič, nastane pravi koktajl šokantnih resnic, smeha, izpovedi brez filtra in enega presenetljivega eksperimenta z ognjem. Ja, Ana je med snemanjem zažgala vložke. In to ni bilo le za šov – bil je dokaz, ki ga moraš slišati in si ga predstavljati, da zares dojameš razliko.

Kaj se zgodi, ko pH v nožnici podivja? Zakaj so sintetični vložki lahko tihi sovražniki naše kože? In zakaj ti partner po kontracepciji morda do-besed-no ne diši več? Ta epizoda je več kot podkast – je osebna revolucija vsake ženske, ki si želi bolje skrbeti za svoje intimno zdravje. Brez sramu, brez olepševanja.

Zakaj o svoji nožnici vemo manj kot o serumih za obraz?

Dr. Meglič je že na samem začetku postregel z resnico, ki zaboli: ženske pogosto ne poznamo niti osnovne anatomije svoje rožice. Še dobro, da ima ginekolog dr. Meglič izjemen smisel za humor, saj je prav pikantno razložil, zakaj imamo tri luknjice in zakaj se bakterije iz kože selijo v sečnico kot gostje brez povabila ter kako nastane honeymoon cistitis – boleče vnetje mehurja, ki ni spolno prenosljiva bolezen, je pa zelo resno, pogosto in boleče stanje.

Ana je priznala: "Vnetja so bila moja stalnica. Danes vem bolje."

Vesna Ban je Ano kar direktno vprašala o lastni izkušnji z vnetji in ne boste verjeli – Ana je iskreno povedala svojo zgodbo. Brez olepševanja, tokrat svizec ni zavil čokolade. Vas zanima kaj je povedala? Hop, poslušajte podkast! Ob izcedkih in tudi vnetjih mnoge delamo točno to, česar ne bi smele! Pretirano umivanje in uporaba sintetičnih dnevnih vložkov. "In tako ustvarimo toplo, vlažno gnezdo za bakterije," je priznala. Danes prisega na izdelke, ki omogočajo zračnost in naravno ravnovesje – kot so naravni bombažni vložki in tamponi s probiotiki iz linije Natura Femina.

Eksperiment, ki je spremenil pogled na vložke – in to dobesedno.

V studiu je postalo izjemno vroče, ko je Ana kar pred vsemi izvedla poskus z ognjem. Kaj je naredila?? Neverjetno – vzela je dva vložka. Sintetičnega in bombažnega. Ognju je najprej za kratek čas izpostavila sintetični vložek, ki se je en-dva-tri stopil in na otip postal grob, kot groba stran gobice za umivanje posode. Nato je enako, a za daljši čas, ognju izpostavila bombažni vložek Natura Femina – ta je ostal na otip enako mehak kot pred poskusom. Razlika? Otip, vonj, in, kar je najpomembneje, vpliv na kožo in sluznico. Dr. Meglič vložke Natura Femina priporoča že leta.

Ali veste?

Nekaj dejstev. Ženska menstruira v povprečju 65 dni na leto. Če štejemo, da ima ženska menstruacijo recimo od 15. do 45. leta, to pomeni 30 let, oziroma kar 1.950 dni menstruacije. A tu še ni konec. Večina žensk uporablja dnevno zaščito skoraj vsak dan – približno 300 dni na leto, kar v treh desetletjih znese kar 9.000 dni. Če prištejemo še inkontinenco – težavo, ki se lahko pojavi kadarkoli v življenju – je tvoj intimni predel skoraj nenehno v stiku z vložkom. Skupaj to pomeni, da je ženska v povprečju 10.950 dni izpostavljena tveganju za kontaktni dermatitis vulve, če uporablja klasične higienske vložke iz sintetičnih materialov. Zato izbira materialov ni le stvar udobja – je odločitev za zdravje, saj ponavljajoča vnetja dokazano vplivajo tudi na neplodnost. Upamo, da boste ob teh podatkih sedaj veliko raje izbrale bombažne vložke in tampone, ter skrbele za pravilno uporabo: vložke in tampone zamenjajte na 4-6 ur in ob tem poskrbite za ustrezno, vsaj osnovno higieno – pred in po rokovanju z tamponom ali vložkom si obvezno umijte roke!

Poletje brez hlačk? Zdravstvena priporočila, ne samo modni trend.

"Tudi ona mora videti sonce," se je nasmehnil dr. Meglič, ko je pojasnjeval, zakaj je spanje brez spodnjic dejansko priporočljivo. Spolovilo mora dihati. Pa ne le poleti. In ne samo ponoči. Zračno perilo in naravni materiali niso več luksuz, ampak osnova.

Statistika, ki zaboli.

Da, kar 75 % žensk ima vnetje vsaj enkrat v življenju. Ali jih je več pred ali po porodu, je odvisno od mnogih faktorjev – menjava partnerjev, stres, življenjski slog – vse to vpliva na to. Voditeljica Vesna je zaupala svojo zgodbo – zadnja leta se je konstantno ubadala z več vnetji "tam spodaj", a odkar uporablja Natura Femina tampone s probiotiki, teh težav nima več. Včasih zadošča le ena sprememba oziroma ena prava odločitev.

Zakaj skrbimo le za tisto, kar se vidi navzven?

Frizer. Nohti. Trepalnice. Obrvi. Vse to negujemo brez pomisleka – pravzaprav investiramo v to. A ko pride do intimne nege, nas evro ali dva več za kakovosten izdelek hitro odvrne. Zakaj? Voditeljica Vesna je v podkastu opozorila na to nenavadno zanko: "Težko ti je dati evro več, dokler nimaš težav." In res, šele ko se pojavijo vnetja, srbečice, neudobje, začnemo razmišljati drugače. Ampak, zakaj bi čakale na težave? Vesna je s svojim značilnim humorjem in toplino spodbudila poslušalke, da začnejo skrbeti zase tudi tam spodaj – tudi za del telesa, ki se ne vidi. Ja, novo frizuro opazi vsak, tvojega vložka pa ne. A vpliv, ki ga ima na tvoje telo, je dolgoročen in je investicija v tvoje zdravje in dobro počutje. Pogosto slepo zaupamo napisom na embalaži. A "feels like cotton" še ne pomeni, da je iz bombaža. Gre za pogosto marketinško frazo, ki velikokrat zakriva dejstvo, da gre za sintetične materiale, obdelane s kemikalijami. Pravi bombaž, kot ga vsebujejo izdelki Natura Femina, omogoča koži in sluznici, da dihata. Izdelki Natura Femina iz bombaža so naravni, niso beljeni s klorom in so brez dodanih parfumov. Razlika se občuti – dobesedno. Zato: enako, kot si zaslužijo tvoja lička najboljšo kremo, si tudi tvoja vulva zasluži najboljši vložek. Ker zdravje ni stvar videza. Je stvar pravilne izbire.

Zakaj vnetje ni le zdravstvena težava, ampak tudi partnerska?

Punce so se dotaknile tudi dejstva, da ženske zaradi vnetij ne želimo biti intimne s partnerjem. "Ko te peče, boli in te je kar malo sram, ti ni do seksa." Ana Klašnja je brez zadržkov spregovorila, kako dolgo se pri teh vnetjih trudiš, da si opomoreš. In kako težko je partnerju povedati. "Moški ne razumejo, ker ne vedo toliko o teh zadevah, praktično ne vedo veliko o ženskem telesu," je še dodala. "Zato delamo napako in ne govorimo o tem, sram nas je. Ampak zakaj?" je še dodala. Dr. Meglič je simpatično razložil prenos bakterij ob vnetju ali izcedku. Vedeti moramo, da pH v nožnici porušimo s spermo, menstrualno krvjo, antibiotiki ... S tem, ko se poruši pH v nožnici, se razrastejo glive, ki imajo kar naenkrat na voljo idealne življenjske pogoje in takrat ženske ponovno naredimo tisto napako – uporabimo sintetične dnevne vložke oziroma ščitnike perila namesto bombažnih, ki dihajo, in se pretirano umivamo, večinoma z nepravilnimi mili, kar še dodatno poslabša situacijo tam spodaj. Dr. Meglič je zagovornik tega, da bi ženske morale spolovilo z intimnim milom umiti enkrat tedensko in za to predlaga intimno peno Natura Femina, ki je odličen izdelek, s kislim pH, brez dodanih dišav in izjemnimi sestavinami, ki zagotavljajo svežino, prijeten občutek in popolno usklajenost z naravnim ravnovesjem. V primerih suhosti ali draženja pa mnogim ženskam, tudi Ani, zelo pomaga krema za intimno nego Natura Femina, ki vlaži, pomirja in vrača ravnovesje ter udobje tam spodaj.

Dišal mi je. Potem pa ne več.

Ohoho, kakšna diskusija se je razvnela ob Vesnini prošnji "Gospod ginekolog, ali lahko prosim enkrat za vselej vsem ženskam, ki tega ne vedo, razložite menstrualni cikel in zakaj smo ženske sitne, zoprne – vendar je tega v enem obdobju več?" Zdaj je jasno: vonj partnerja ni samo stvar parfuma, temveč hormonov. Ciklus vpliva na zaznavanje, razpoloženje in privlačnost. Prav tako tudi kontracepcija. Tudi nosečnost. In ja, lahko se zgodi, da ti po prekinitvi jemanja tabletk partner ne diši več. Dobesedno. In ja, ženske smo najbolj "zoprne" v lutealni fazi. Tako, da sedaj imamo vse točno definicijo in izgovor za to: "Dragi, oprosti, sem pač v lutealni fazi!"

Na vložku ne piše 'Čao', a spremembe pridejo.

Dr. Meglič je pojasnil, kaj menopavza sploh je: menopavza je zadnja menstruacija, ki jo razglasimo čez 1 leto. "Na vložku ne piše 'čao'," se je pošalil, ko je razlagal, kako menopavza ne pride čez noč. Telo začne pošiljati subtilne signale – suha nožnica, koža, oči, usta. Vse to so znaki, da se nekaj spreminja. In čeprav ne piše na paketu, da je to tvoj zadnji ciklus, to začutiš. Tudi vonji postanejo drugačni, čustva intenzivnejša, spanec bolj dragocen. Perimenopavza je bila pred leti še tabu tema, nekaj neznanega, kar smo pogosto pripisovali stresu. Ko so se pojavile neredne menstruacije, nihanja razpoloženja, težave s spanjem – smo iskali razloge. A v resnici ne veš točno, kaj se dogaja, veš le, da se dogaja nekaj drugačnega. Dr. Meglič je pojasnil, da je v tem času še posebej pomembno poskrbeti za zdrav življenjski slog, predvsem pa za dovolj spanja – ker ga imamo premalo. Vsak človek ima svoj cikel spanja oziroma potrebo po spanju, a dejstvo je, ženske potrebujemo več počitka kot moški. "In ob vsem tem, kar ženske naredite vsak dan, si ga več kot zaslužite," je dodal dr. Meglič z iskrenim poklonom. Telo v perimenopavzi hrepeni po ravnovesju. Zato je ključno, da poskrbimo za dovolj vitaminov in beljakovin, za čim bolj celostno umirjenost in odnose, ki nas podpirajo. Ne le znotraj partnerstva, temveč povsod okrog nas. Kajti ko hormoni enkrat stopijo na oder, mora biti naše notranje okolje pripravljeno. Zato se nikar ne ustrašite – to ni konec, ampak samo nova faza. Tista, v kateri lahko še vedno žarimo, le drugače.

Intimno zdravje ni luksuz, ampak osnova.