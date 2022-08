Ana Netrebko bo na Festivalu Ljubljana, ukrajinska skupnost nasprotuje

V pisni izjavi so na Festivalu Ljubljana spomnili, da vsako leto gostijo številne vrhunske in uveljavljene umetnike in ansamble.

Na novinarsko vprašanje glede morebitnih protestov Ukrajincev ob nastopu Ane Netrebko je Brlek odvrnil, da bodo zagotovili varen koncert tako zanjo kot za občinstvo. Pri tem je spomnil, da so bili pred leti podobnih groženj deležni tudi ob gostovanju izraelskih filharmonikov.

V pisni izjavi so na Festivalu Ljubljana spomnili, da vsako leto gostijo številne vrhunske in uveljavljene umetnike in ansamble. "Povezovanje političnih prepričanj s kulturo in umetnostjo prinaša še več razdora in nerazumevanja; ravno kultura, še posebej pa glasbena umetnost, je jezik, ki še kako povezuje različne narode in skupnosti. V tem smislu smo še posebej ponosni na to, da so številni nastopajoči iz tujine. Glasba je moč, s katero gradimo mostove," so zapisali.

Poudarili so, da so bili deležni tako pozitivnih kot negativnih odzivov na koncert sopranistke Ane Netrebko, pri čemer spoštujejo vsa mnenja, ki pa so po njihovih besedah stvar vsakega posameznika.