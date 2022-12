Že sedmo leto zapored Ana Petrič z ekipo v centru Deos za celostno oskrbo starejših v Notranjih Goricah osrečuje starostnike po vseh domovih za starejše v Sloveniji. Tudi letos brez izjeme že od začetka decembra pridno zbirajo voščilnice, ki so jih pisali posamezniki in razne institucije. Koliko voščilnic si želijo zbrati letos in kaj so v voščilnice za starostnike pisali otroci?