Ana Praznik si brez njih ne predstavlja več življenja

No, jaz nisem te sreče. Če si samo enkrat po tuširanju ne namažem telesa z losijonom, se mi začnejo na koži pojavljati suhi madeži. Taki flekci suhe kože, ki, če jih takoj ne namažem, eskalirajo v še bolj suhe madeže in na koncu nastane krastica. In takrat je v bistvu že prepozno. Kajti koža potem izredno srbi. Kot če bi te pičil komar in ti nikakor ne moreš nehati praskati tega. Grozno. Ampak tako kot pri mnogih drugih stvareh, se mora človek pogosto naučiti na težji način. Pravzaprav dolgo nisem vedela ali pa nisem polagala pozornosti temu, zakaj se mi delajo te krastice. Šele, ko sem začela podrobneje spremljati svoje telo, sem ugotovila, da zaradi premalo vlage.

Zato je bil moj prvi korak k zboljšanju prožnosti in izgledu moje kože ta, da sem zavestno pila dovolj tekočine. Zadala sem si cilj – najmanj 2 litra vode na dan. In ne boste verjeli, to se je poznalo tudi na moji koži. Saj je logično, sem kasneje pomislila. Tudi sadež, ki ima premalo vlage v sebi ne izgleda prožen in napet, pač pa star in zguban. In niti malo užiten. In ne samo na pogled, ampak tudi notranjost takega sadeža ni užitna (razen, če imate radi kašasta jabolka).

Končno sem si oddahnila. Mislila sem, da sem našla rešitev za moje težave s suho kožo. Ampak ob prvem stiku z močnim soncem poleti ali kurjavo pozimi, se je srbenje ponovilo. Ponovile so se tudi krastice. Hidracija z vodo ne bo dovolj, sem si rekla. Koža potrebuje nekaj več nege. Na srečo drugih težav s kožo, razen teh, nikoli nisem imela. In temu se moram zahvalit dobrim genom (hvala mami in oči), zato sem lahko malo eksperimentirala z losijoni in mleki za telo. Hitro sem ugotovila, da ne bo kar vsako dobro zame, pač pa je pomembno, da najdem takšnega, ki bo odgovarjal točno mojemu tipu kože.

Po dolgoletnih testiranjih in preizkusih in navideznih zmagah proti mojim suhim krasticam, sem zdaj končno našla izdelek, ki mi popolnoma ustreza. Dove losjon za telo je točno to, kar moja koža potrebuje. Hkrati mi kožo navlaži, ker pa vsebuje Dove kremo, pa imam občutek res svilene kože. In vsaka ženska ve, da je to občutek za v nebesa. No, dvojna nebesa pa sem doživela, ko sem prvič uporabila Dove shower gel (meni najljubši vonj je matcha zeleni čaj in češnjev cvet) in po tuširanju nanesla še Dove body lotion. Ta kombinacija pa je zame zmagovalna. Koža je mehka, napeta, nahranjena in svilena. Kaj več si ženska sploh lahko še želi?

Če se dobro počutimo v svoji koži smo nepremagljive, kajne?

Ana Praznik