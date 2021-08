Ana Roš pod svoje okrilje sprejela afganistanske begunce

Vodja restavracije z dvema Michelinovima zvezdicama, Ana Roš, je pokazala, kako veliko srce ima. Njena Hiša Franko je odprla vrata nekaterim beguncem iz Afganistana, ki so jih, potem ko so oblast bliskovito prevzeli talibani, evakuirali iz države.

Roševa bo vrata svojega doma in gostilne najprej odprla enemu beguncu. "Redko se zavedamo, da lahko storimo ogromno, zato da v takšni begunski krizi pomagamo oz. jo preprečimo. Kot sem zapisala v objavi na Instagramu, je dejansko asimilacija ljudi, ki prijahajo v povsem tuje dežele, veliko bolj pomembna od tega, da jih samo rešimo," je dejala in pojasnila: "Ljudje se morajo naučiti preživeti in to je edini način, da neko deželo vzamejo za svojo, vsaj za nekaj časa." Dodala je, da v nasprotnem primeru postanejo problem, družba pa jih začne zavračati. Roševa, ki je študirala diplomacijo, ima veliko kolegov, ki delajo po svetu. "Eden od sošolcev je deloval v okviru misije EU v Kabulu in je bil nedavno evakuiran. Zato sem ta problem poznala malo bolj osebno in se nekako zavedala, kaj je človeško – ne samo govoriti o problemu, ampak dejansko tudi zares pomagati," je dejala.

Med pogovorom s sošolcem, ki je pomagal pri evakuacijah tako na terenu kot iz EU, je ugotovila, da zaradi občutka krivde nikoli ne bi mogla delati v diplomaciji. Odvrnil ji je, da občutek krivde ni dovolj, treba je nekaj storiti. "Vprašala sem, kaj lahko storim, on pa je dejal, da bodo nekaj beguncev poslali v Slovenijo. In da naj pomagam," je pojasnila in dodala, da se je takrat odločila, da Hiša Franko lahko vzame nekaj ljudi. Begunec bo postal del strežbe in mednarodne ekipe Kolega ji je povedal za fanta, ki je tri leta stregel v hotelu v bližini baze v Kabulu. Tako sta si izmenjala kontakte in Roševa je z beguncem na vezi že par dni. "V torek imajo prelet iz Španije v Slovenijo, Hiša Franko pa ga čaka z odprtimi rokami, kjer bo postal, upam, del strežbe in mednarodne ekipe, ki je že tako tam," je dodala. Roševa naj bi sicer pomagala več beguncem. O tem je bilo delno že obveščeno tudi ministrstvo za zunanje zadeve. "Informacije so resnično dobre, ker bo Slovenija papirje in dokumente urejala po hitrem postopku, da bodo ljudje lahko v Sloveniji začeli normalno življenje. Pozdravljajo gesto Hiše Franko," je dejala in dodala, da bi bilo dobrodošlo, če bi se za tako gesto odločilo več ljudi. "Menim, da gre za visoko izobražen kader, ki, zato da bo Slovenijo lahko vzel za svojo deželo, rabi svoj prostor pod soncem," je še dejala.

icon-expand Ana Roš FOTO: POP TV

"Begunci se najbolje asimilirajo, če jim omogočimo dostojanstvo" "Begunci se najbolje asimilirajo, če jim omogočimo dostojanstvo in dostop do normalnega življenja. Možnost, da se dokažejo in uresničijo," je že prej zapisala Roševa. "Ko si prisiljen v hipu zamenjati svoj prostor, zapustiti družino, si že tako izgubljen in tvoje dostojanstvo je na dnu. Če daš takšnemu človeku možnost, da pokaže, kaj zna in kdo je, morda se tudi mi kaj naučimo od njih," je dejala in ponovila, da gre po njenem mnenju za čudovito gesto majhne dežele, ki absolutno ni ksenofobična in bi morala vrata odpreti čim več ljudem. "Humanitarna katastrofa, ki se dogaja v Afganistanu, ni samo to, kar beremo po novicah, ampak je v ozadju veliko več. Tragedije otrok, ki jih, ko jih rešiš iz vojnega območja, postaviš v drugo težavo. Morda se v eni deželi ne znajdejo, tako pa postanejo socialen problem," je dejala.