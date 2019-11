Ana Roš najboljša slovenska kuharska mojstrica za leto 2020

Med najbolje ocenjenimi restavracijami je v Sloveniji sicer šest takih, ki so prejele po štiri kape, kar je najvišji dosežek, 29 pa takih, ki se lahko pohvalijo s tremi. Restavracije so sicer ocenjene z ocenami od ena do 20, od tega sta jih največ, po 17,5, zbrala Gostilna pri Lojzetu ter Hiša Franko iz Kobarida.

Iz Hiše Franko, ki jo vodi Ana Roš, so sicer pred tremi dnevi sporočili, da bodo restavracijo začasno, do 3.12., zaprli, saj z ekipo odhajajo v Madrid. Kot so sporočili: ''v sklopu projekta In Residence se Hiša Franko preseli v Madrid. In Residence je letni dogodek, ki ga kulinarična svetovalna agencija Mateo&Co organizira z namenom, da v Madrid pripelje priznane domače in mednarodne restavracije, ki ponudijo edinstveno pop-up doživetje.''