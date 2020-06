Ana Roš: Ne bi se bila pripravljena spremeniti zaradi ene zvezdice

Uspeh in prepoznavnost nista prišla sama od sebe, za njo in njeno ekipo so leta predanosti, garanja in odrekanja. Dobrih petnajst let je Ana že v kuhinji. Brez formalne izobrazbe v kulinariki, z veliko željo, zanesenostjo in trmo je vztrajala in vztrajala in delo se je obrestovalo: " Tisti najbolj močni trenutki so bili tisti, ki jih večina ljudi ni videla. Deset let učenja, družina ... bila sem med kuhinjo in otroki ... Odpovedovanje, trdo delo ... "

Na odru, kjer se ji je pridružil tudi Kramar, je Roševa poimensko naštela svoje najtesnejše sodelavce: " Zvezdici Hiše Franko nista moji. Leo, Alen, Yvonne, Manca, Alicia, Dejan in vsi ostali obrazi v Hiši Franko, vključno z mojimi otroki, si ju zaslužijo. Naj jim svetita. Hvala, brez vas nikoli ne bi zmogla. Jutri je nov delovni dan. Danes je dan za praznovanje," je dejala. " To je le začetek izjemne zgodbe, ki se bo še nadaljevala, to vam obljubim. "

Gostje so prvi prepoznali njeno kulinarično ustvarjanje, sledili so kritiki in nagrade se v zadnjih letih kar vrstijo. Leta 2017 ji je akademija The World's Best Restaurants podelila naziv uradno najboljše kuharice na svetu. Nato se je njena Hiša Franko uvrstila na 48. mesto seznama najboljših restavracij na svetu in bila edina restavracija v elitni petdeseterici, ki ji v kuhinji v celoti načeluje ženska. Oktobra 2018 sta se skupaj s kulinaričnim mojstrom Tomažem Kavčičem,ki se od danes kiti z eno Michelinovo zvezdico, uvrstila na lestvico najboljših 300 kuharjev na svetu The Best Chef Awardspo izboru kuharjev, kulinaričnih poznavalcev in sledilcev na družbenih omrežjih. Seveda nikakor ne gre spregledati, da je Ana leta 2016 dobila svojo epizodo v Netflixovi kulinarični seriji Chef's Table, tako je vpogled v njeno kuhinjo in ustvarjanje dobil ves svet ...

Uvrstitev v jagodni izbor slovenskih restavracij je bila logično nadaljevanje, dve zvezdici pa tudi zanjo - po prvem odzivu sodeč - presenečenje, zaradi katerega je potočila tudi nekaj solz. A videli so jih le njeni najtesnejši sodelavci. "Malo prej sem tekla ven in se prvič razjokala v njihovem objemu. To ni moja zvezdica, to je naša zvezdica," je priznala po podelitvi.