Ana Roš širi kulinarično zgodbo: v Poreču odprla novo restavracijo

Ana Roš, druga najboljša kuharska mojstrica na svetu, je svoje znanje iz Kobarida in Ljubljane zdaj preselila še v Poreč. Odprtje gostilne na željo Ane Roš vodi Tadej Stegel, ki je svoje izkušnje v gostinstvu zadnjih 15 let izpopolnjeval v Londonu in New Yorku.

"Najprej smo iskali osebje, to je bil tudi najtežji del, da zaposlimo kader, ki je lokalen, torej Slovenija, Hrvaška, Srbija ... To je bil prvi štart," pove Stegel, projektni vodja.

Prva stvar, ki so jo v restavraciji postavili, pa je bila odprta kuhinja, torej celotna struktura – kuhinjski blok, šank, ki ima deset sedišč za goste, ki želijo videti, kako se hrana pripravlja. "Kuhar jim lahko da malo za poskusiti, da je interakcija in da je bolj zanimivo," razloži Stegel.

Med prenovo restavracije so kuharji morali izpopolniti jedi, a ker niso imeli kuhinje, so se znašli po svoje. "Preden je bila naša kuhinja dokončana, smo kuhali v kuhinji Valamarja. Dobili smo vse recepte in pridružil se nam je moj sous chef Jackome, saj je že tri mesece treniral v Ljubljani, tako da smo skupaj šli korak za korakom, recept za receptom in izboljševali vsako jed," pove Denis Bačani, vodja kuhinje.

Projekt je trajal dobro leto, od prvih pogovorov Ane Roš in korporacije Valamar, dodaja Stegel. "Jaz sem se pridružil oktobra, takrat so se začela zaposlovanja, nato pa oblikovanje menijev, receptur, kuhanje, testiranje stvari in odločanje, katere produkte bomo jemali. Lokalno predvsem, kolikor se da, do neke mere."

Ana ima hišo v bližini Novigrada, nam pove Bačani, tako da je tudi ona veliko pomagala z lokalnimi dobavitelji, dala jim je telefonske številke, da so jih lahko kontaktirali.

Pred odprtjem je Anina ekipa poskrbela za vsako podrobnost, kot je recimo kuhanje kave. "Kava se kuha 28 sekund, v zadnji fazi spusti neke grenkobe, ki so prijetne, lahko pa tudi neprijetne za koga. Mi smo ta del skrajšali in kuhamo kavo 20 sekund, se pravi, da pridejo lepe kisline do izraza in grenkoba dejansko odpade," razlaga Stegel.