Ana Roš je prva ženska na svetu, ki se je uvrstila na sedmo mesto med chefi. V času korone, ko je vrhunska kuharica opozarjala, da se nihče ne ukvarja z gostinci, so jo označevali za sebično in zmerjali s komunistko. Javnosti je dala misliti, ko je v svojo Hišo Franko kot natakarja povabila begunca iz Afganistana. Kot pravi, se v njeni hiši uresničujejo sanje, saj ima Hiša Franko tudi najboljšo slaščičarko na svetu. Pravi, da je najprej mama in šele nato chefinja. Z Urošem Slakom se bosta v oddaji Ena na ena, ki bo na sporedu danes ob 13. uri pogovarjala tudi o tem, ali bi v svoji gostilni gostila politike.

Filozofija Ane Roš je, da gostilne in restavracije združujejo ljudi in niso prostor političnih razlik. Njeno restavracijo je nemalokrat obiskal Janez Janša, kuhala je tudi na njegovi poroki. V času korone, ko je javno izrazila skrb, da je vlada na gostince pozabila, so jo iz vseh strani napadali pristaši SDS-a, razkrije v oddaji Ena na ena. "V trenutku sem postala nekdo, ki je skrajno osovražen na eni strani in skrajno ljubljen na drugi." Nič manj prahu ni dvignilo njeno potovanje v Dubaj in Zanzibar, kamor je odšla v času epidemije. Pozornost javnosti in zgražanje nekaterih je pritegnila poteza, da bo v svojo Hišo Franko zaposlila begunca iz Afganistana, za trenutek se je zdelo, da je javnost pozabila na njene vrhunske dosežke v kulinariki.

V času koronske krize je začela iskati ideje, kako bi rešila svoje dobavitelje, lokalne kmete in ostale pomembne člene njene gostilne. Kmetom je na dan ostajalo na tisoče litrov mleka, ki so ga v sodelovanju s Tušem nato uspeli rešiti in pretvorili v linijo različnih kulinaričnih proizvodov. Njena Hiša Franko se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama, letos je marsikdo pričakoval še tretjo.

icon-expand Njena Hiša Franko se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama, letos je marsikdo pričakoval še tretjo. FOTO: Luka Černe