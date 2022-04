Ana Žontar Kristanc se je odločila za dvig prsi

Starost, hormonske spremembe, hitro hujšanje, nosečnost in dojenje lahko spremenijo žensko telo, včasih na način, ki nam ni všeč in ga težko sprejmemo. Sploh pri dojenju in nosečnosti velik davek plačajo prav ženske prsi, ki se lahko zmanjšajo ali povesijo. Veliko žensk se zato odloči za povečanje ali dvig prsi, lahko tudi oboje. Priljubljena kuharica, avtorica in vplivnica Ana Žontar Kristanc se je po dveh porodih odločila zgolj za dvig. In ni ji žal.